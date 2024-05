A román együttes tétmérkőzésen legutóbb több mint 27 éve, 1997. március 28-án, az észtországi C csoportos vb-n tudta legyőzni a magyarokat, akkor 2–0 lett, míg barátságos találkozón 2011. december 16-án Csíkszeredában 4–1-re.

Eredmény, 3. forduló: Románia–Magyarország 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

gól: Péter (50.), Sándor Székely (60.), illetve Hári (56.)

Az reggel derült ki, hogy kedden a Koreai Köztársaság elleni mérkőzésen végleges kiállítást kapó Sofron István nem játszhat – feleségével és kislányával nézte a lelátótól a meccset –, így Don MacAdam szövetségi kapitány kénytelen volt átalakítani a támadósorokat, de úgy döntött, hogy még a védőpárokat is módosítja. Az viszont nem változott, hogy a tornán eddig remeklő Bálizs Bence kezdett a kapuban.

A magyarok a maximális hat ponttal érkeztek a kora délutáni összecsapásra, míg a 17 erdélyi magyarral felálló román alakulat eddig mindkét meccsét 6–1-re bukta el.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően magyar támadásokkal indult a meccs, Tőke Zoltán több alkalommal is jól védett, majd kiegyenlített játék folyt a pályán, de már román helyzetek is adódtak. Terbócs István kiállítása alatt Bálizs a gólvonalon mentett lábbal, majd a kapuvas is kisegítette Jevgenyij Szkacskov lövésénél. Kiegészülve Stipsicz Bence és Hári János megugrása maradt ki.