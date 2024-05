Labdarúgás 19 perce

Mentség a Liverpoolnak és a Fradinak, kalapemelés az idény meglepetéscsapatának (videó)

A Bayer Leverkusen és az Atalanta jutott be a labdarúgó Európa-liga 2024-es fináléjába. Az elődöntők visszavágói közül a korábban a Liverpoolt búcsúztató Atalantáé volt egyértelműbb, a Leverkusen csupán a hajrában biztosította be a döntős szereplését, de Xabi Alonso csapata így is újabb rekordot értek el. A spanyol edző szerint akár két újabb címmel zárhatják a frenetikus idényüket.

Granit Xhaka, a Bayer Leverkusen (b) és Gianluca Mancini, az AS Roma játékosa a labdarúgó Európa-liga elődöntőjének Bayer Leverkusen-AS Roma visszavágó mérkőzésén a leverkuseni BayArenában 2024. május 9-én Forrás: MTI/EPA Fotó: Ronald Wittek

A labdarúgó Európa-liga csütörtök esti elődöntős visszavágóján a német bajnok Bayer Leverkusen hazai pályán kétgólos hátrányból felállva, a 97. percben egyenlítve 2-2-es döntetlent játszott az AS Romával, így 4-2-es összesítéssel bejutott az El fináléjába – írja az Origo. A Benfica rekordját döntötték meg E döntőbe jutással történelmet írt a Bayer Leverkusen, ez volt ugyanis a német együttes idénybeli 49. veretlenül megvívott mérkőzése, amellyel megdőlt a Benfica 1963 decembere és 1965 februárja között felállított, 48 tétmérkőzést számláló európai rekordja – derül ki a Magyar Nemzet oldaláról. A leverkuseniek ahol elindultak, minden fronton győzhetnek az idény végére. A gyógyszergyári csapat spanyol edzője, Xabi Alonso szerint még két tróefát zsebelhetnek be májusban. Mindent meg akarnak nyerni Xabi Alonso dicsérte játékosait, és kiemelte, hogy látszott rajtuk a szenvedély az AS Roma második gólja után is. – Örülünk, hogy ott lehetünk a döntőben, ezzel egy héten belül két döntőt is vívhatunk – utalt az Európa-liga május 22-i dublini, valamint a hazai kupasorozat május 25-i, Kaiserslautern elleni fináléjára a Leverkusen vezetőedzője, Xabi Alonso. – Remek karaktert mutattunk az ellenfél második gólja után, azt láttam a játékosaim szemében, hogy többet akarnak. Megvan az esélyünk három cím megszerzésére is. Az én fiaim megérdemlik mindhárom címet! – mondta el lelkesen a német csapat edzője. Granit Xhaka, a Leverkusen középpályása a Roma elleni meccs atmoszféráját emelte ki. – Tiszta libabőr! Ilyen légkörről álmodozol. Ilyen meccsekről álmodozol. Gyerekként szeretnél részt venni ezeken a meccseken, majd amikor a vége előtt egyenlítesz, és eljutsz a döntőbe, ez hihetetlen – jelentette ki a svájci futballista, aki a németországi Európa-bajnokságon is fontos szerepet kaphat a magyarok elleni mérkőzésen. A Liverpool ölő Atalanta a másik finalista A másik ágon nem volt kérdés, az Atalanta 3-0-ra verte meg a Marseille-t, így az Olasz Kupa után az El-ben is döntős. A Leverkusen és az Atalanta május 22-én, Dublinban vívhat meg egymással az Európa-liga-serlegért. Az Európa-liga mellett a harmadik számú európai kupasorozatban is kialakult a május 29-én, Athénban sorra kerülő döntő párosítása. A Fradi korábbi ellenfelei Az Európa-konferencialigában a Ferencváros két korábbi ellenfele, a Fiorentina már szerdán bebiztosította döntős helyét, csütörtökön pedig így tett az Olimpiakosz is, amely az Aston Villa 2-0-s hazai legyőzésével összesítésben 6-2-re nyerte meg a maga elődöntőjét. Érdekesség, hogy a 2023/2024-es idényben mindkét csapat két-két mérkőzést vívott a Ferencvárossal az Ekl-ben: az olaszok a csoportkörben két döntetlent értek el a magyar bajnokkal, melyet a görögök búcsúztattak a nyolcaddöntőért vívott párharcban. Európa-liga, elődöntő, visszavágók Bayer Leverkusen (német) – AS Roma (olasz) 2-2 (0-1) gól: Mancini (82. - öngól), Stanisic (97.), illetve Paredes (43., 66. - mindkettőt tizenegyesből) Továbbjutott a Leverkusen 4-2-es összesítéssel. Atalanta (olasz) – Olympique Marseille (francia) 3-0 (1-0) gól: Lookman (30.), Ruggeri (52.), Touré (95.) Továbbjutott az Atalanta 4-1-es összesítéssel.

