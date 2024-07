Az idei F1-es szezon borzalmasan unalmasan indult, hiszen a holland vb-címvédő Max Verstappen az első tíz futamból hetet megnyert. Szerencsére a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj rendkívül emlékezetesre sikerült. Az óriási előzések ugyan elmaradtak a Hungaroringen, azonban a futam után így is volt miről beszélni, hiszen a 23 éves Oscar Piastri nem akármilyen módon nyerte meg pályafutása első F1-es futamát – írta meg az Origo.

Első győzelme Piastrinak

A csapaton belüli helycsere miatt vitatható körülmények között nyert, az azonban vitán felül áll, hogy az addig remekül versenyző és futamgyőztes Oscar Piastri nálunk élhette át először, milyen megnyerni egy F1-es futamot. Ő már a hatodik versenyző, aki ezt elmondhatja magáról – 1993-ban Damon Hill, 2003-ban Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon is Magyarországon győzött először. Ehhez az ötösfogathoz csatlakozott most a 23 éves Piastri, az viszont a jövő zenéje, hogy ezen belül melyik kategóriába sorol be az ausztrál – ha választhatna, valószínűleg Hillhez, Alonsóhoz és Buttonhoz hasonló utat járna be, esetükben ugyanis az első sikert később világbajnoki cím is követte – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Az ausztrál pilótának az egyéni vb-címhez azonban még sokat kell tennie az idei szezonban, de a konstruktőri versenyben nagyobbnak tűnik az esélye az angol istállónak, hogy beérje a Red Bullt.