Argentína és Brazília is kiütéssel nyerte a magyar idő szerint szerda hajnalban rendezett világbajnoki selejtezőjét. Hazai pályán mindkét sztárcsapat ellenállhatatlan volt, Bolívia és Peru sem tudott komolyabb ellenállást kifejteni. Lionel Messi mesterhármast rúgott előbb csapat kapujába – írta meg korábban az Origó.

Érzi a szurkolók szeretét

Az argentinok a 19. percben Messi révén szerezték meg a vezetést, majd a félidő lefújása előtt még Lautaro Martínez és Julian Álvarez is betalált. Rögtön a fordulás után Otamendi is lőtt egy gólt, de azt les miatt nem adták meg, a második felnőtt válogatott meccsén először betaláló Thiago Almada gólját viszont igen. A találkozót végül Messi zárta le és tette keretbe: a 84. és a 86. percben is rúgott egy-egy gólt, így alakítva ki a 6-0-s végeredményt. A nyolcszoros aranylabdás három gólja mellett két gólpasszt is kiosztott, vagyis csak egyetlen gólból nem vette ki a részét. Az argentin szupersztár 846 gólnál jár karrierje során.

– Nagyon jó itt játszani, érezni az argentin szurkolók szeretetét. Érzelmessé tesz hallgatni, ahogy a nevemet kiabálják. Mindannyian élvezzük ezt a kapcsolatot a rajongókkal, és szeretünk itthon játszani – mondta Messi a meccs után, és a pályafutásának végével is elejtett pár gondolatot.

Az érzelmes Messi

Amikor a jövőjéről kérdezték, és arról, hogy segít-e Argentínának megvédeni címét a 2026-os világbajnokságon, az argentin szupersztár óvatosan válaszolt.

– Nem tűztem ki dátumot vagy határidőt a jövőmmel kapcsolatban, hogy meddig fogok futballozni. Egyszerűen élvezem ezt az egészet. Érzelmesebb vagyok, mint valaha, mert tudom, hogy ezek lehetnek az utolsó meccseim. De örülök, hogy még lehetek, ezt értékelem. S mivel fiatalabb csapattársak vesznek körül, a koromhoz képest újra gyereknek érzem magam – viccelődött Messi. A 37 éves Messi, aki a nyáron bokasérüléssel bajlódott, 189 válogatottbeli fellépés után 112 gólnál jár, és a nemzeti csapatban tizedszer jegyzett mesterhármast, utóbbi mutatóval a nemzetközi futballban holtversenyben éllovas a portugál Cristiano Ronaldo társaságában.