Óriási fölényben futballozott a tavalyi BL-győztes Manchester City, amely a Slovan Bratislava kiváló hangulatú otthonából távozott négygólos sikerrel. Egymás után a 25. BL-meccsén maradt veretlen a Manchester City, amely ezzel beállította a Manchester United abszolút rekordját a sorozatban – írta meg az Origo. A Slovan hazai pályán egyszer sem találta el a Manchester City kapuját, azaz semmi esélye nem volt egy esetleges bravúrpontra, de a kapuban Takács Dominik egy remek teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet.

A legnagyobb védés

Takács Dominik a felvidéki Galántán született, s a Spartak Trnava (Nagyszombat) kapusaként jutott el két Szlovák Kupa-győzelemig, valamint szlovák felnőtt válogatott kerettagságig. A huszonöt éves Takács Dominik idén nyáron klubot váltott, Nagyszombatról Pozsonyba igazolt, s a Slovan kapusaként a Bajnokok Ligája főtábláján mutathatja meg magát, kedd este éppen a világ egyik legerősebb csapata, a Manchester City ellen állhatott a kapuba – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A végeredmény 4-0 lett a Manchester City javára, ami első ránézésre nem túl hízelgő a vesztes csapat kapusára nézve. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy az angol sztárcsapat tizennégy kísérlettel találta el Takács Dominik kapuját a végtelenül egyoldalú meccsen, már nem is olyan rossz a védési hatékonysága. Takács teljesítményére az UEFA is felfigyelt, az Ilkay Gündogan helyzeténél bemutatott bravúrja a játéknap két legnagyobb védése közé került be, s első ránézésre nyilvánvaló, hogy abból a kettőből is ez a nagyobb védés. A lefújás után a szlovákok edzője nem győzte dicsérni Pep Guardiol együttesét.

A csoda elmaradt

Vladimír Weiss szerint csak a csoda segíthetett volna az angolok ellen.

– A legjobb csapat ellen játszottunk, amelyet valaha láttam. Semmi mást nem várhattunk. Számomra a City a világ legjobb csapata a játékminőséget és a pozíciós játékot tekintve. Minden edző bízik a csodában, de a City minősége olyan, amilyen – nyilatkozta a Slovan Bratislava edzője, s a meccs utáni szavai is árulkodnak arról, mekkora a különbség a két klub között. A Slovan nem is ettől a meccstől remélt pontot a Bajnokok Ligája alapszakaszában, az első fordulóbeli, Celtic elleni 5-1-es zakó sokkal fájóbb lehet a pozsonyiaknak. A keddi meccs legjobbja Phil Foden lett, aki gólja mellett a hajrában gólpasszt is kiosztott, amelyet szintén kiemelésre érdemesnek tartott az UEFA.