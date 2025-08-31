Embert csak ember formálhat, vallja egy korszakot lezáró kaposvári óvodavezető

Hegedüs Mária Katalin pedagógiai munkájának alapelve a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekszereteten alapuló, gyermekközpontú szemlélet volt. Vallotta, hogy „embert csak ember formálhat”, és a nevelés sikerének kulcsa a pedagógus személyisége, valamint a gyermekekkel való mindennapi kapcsolata.

Hegedüs Mária Katalin a búcsúztatóján. Forrás: Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda

47 év szeretetben és türelemben – gyerekek generációiért

Fontosnak tartotta, hogy a nevelőtestületben dolgozó sokféle személyiséget és értéket elfogadják, mert ez a sokszínűség biztosította a kreativitást, az egymástól tanulás és a közös fejlődés lehetőségét.

2025. augusztus 31-én lezárult egy tartalmas, eredményes pálya, és kezdetét veszi a megérdemelt pihenés.