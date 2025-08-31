2 órája
Embert csak ember formálhat, vallja egy korszakot lezáró kaposvári óvodavezető
Óvodapedagógusként, majd intézményvezetőként nemcsak a gyerekeket tanította szeretetre, türelemre és játékra, hanem kollégáit is bölcsességgel, emberséggel és nyitott szívvel irányította.
Hegedüs Mária Katalin pedagógiai munkájának alapelve a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekszereteten alapuló, gyermekközpontú szemlélet volt. Vallotta, hogy „embert csak ember formálhat”, és a nevelés sikerének kulcsa a pedagógus személyisége, valamint a gyermekekkel való mindennapi kapcsolata.
47 év szeretetben és türelemben – gyerekek generációiért
Fontosnak tartotta, hogy a nevelőtestületben dolgozó sokféle személyiséget és értéket elfogadják, mert ez a sokszínűség biztosította a kreativitást, az egymástól tanulás és a közös fejlődés lehetőségét.
2025. augusztus 31-én lezárult egy tartalmas, eredményes pálya, és kezdetét veszi a megérdemelt pihenés.