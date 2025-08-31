augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
47 év – Egy korszak lezárása

59 perce

Embert csak ember formálhat, vallja egy korszakot lezáró kaposvári óvodavezető

Címkék#óvoda#Hegedüs Mária Katalin#gyermekszeretet#pedagógus

Óvodapedagógusként, majd intézményvezetőként nemcsak a gyerekeket tanította szeretetre, türelemre és játékra, hanem kollégáit is bölcsességgel, emberséggel és nyitott szívvel irányította.

Hegedüs Mária Katalin pedagógiai munkájának alapelve a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekszereteten alapuló, gyermekközpontú szemlélet volt. Vallotta, hogy „embert csak ember formálhat”, és a nevelés sikerének kulcsa a pedagógus személyisége, valamint a gyermekekkel való mindennapi kapcsolata.

Hegedüs Mária Katalin a búcsúztatóján. Forrás:  Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda

47 év szeretetben és türelemben – gyerekek generációiért

Fontosnak tartotta, hogy a nevelőtestületben dolgozó sokféle személyiséget és értéket elfogadják, mert ez a sokszínűség biztosította a kreativitást, az egymástól tanulás és a közös fejlődés lehetőségét.

2025. augusztus 31-én lezárult egy tartalmas, eredményes pálya, és kezdetét veszi a megérdemelt pihenés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu