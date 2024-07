Kaphattam volna könnyebb sorsolást is, ugyanakkor még sosem játszottam Nadallal, és talán ez az utolsó lehetőségem, hogy megmérkőzzek vele, ráadásul éppen a Roland Garroson. Nyerni megyek ki a pályára, ő már nincs a legjobb formájában, én most kezdek visszajönni, úgyhogy akár meg is lephetem őt