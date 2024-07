Kaizinger Balázs Kaposváron tanulta meg a lovaglás alapjait és kitartó munkájának köszönhetően az egyéni indulás jogát szerezte meg lovastusa szakágban.

A díjlovaglással kezdték meg versenyüket a lovastusázók a párizsi olimpián. A magyar résztvevő a 62. helyről várja a vasárnapi tereplovaglást. Kaizinger Balázs mindössze két riválist előzött meg ugyan, de ő már azzal is hatalmas tettet hajtott végre, hogy 1996 után első magyar lovasként kivívta az olimpiai indulás jogát. Ráadásul az eleve tudott volt, hogy lovának, Herr Cooles Classiconak ez a leggyengébb versenyszáma, azaz a vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődő tereplovaglásban és a hétfőn 11 órakor rajtoló díjugratásban várhatóan tud majd még feljebb zárkózni a somogyi érintettségű olimpikon.

– Nyilván tisztában vagyunk vele, hogy ez a szám nem a ló erőssége. Magához képest Herr Cooles Classico jó volt, talán most teljesített a legjobban a díjlovaglásban, mióta lovagolom. Még a lépés is jobban sikerült a szokásosnál. Sőt, érdekes, kifelé jobban csinálta, pedig az mindig a leggyengébb pont volt eddig. Mindketten nyugodtak tudtunk maradni. Az első ugrásváltásnál amikor visszaugrott, azt az én számlámra kell írni. A vágtamunkája nagyon jó volt, a nyújtott vágtát is kiemelném, sokkal jobban támaszkodott, nem volt ideges, nem pörgött fel úgy, mint régebben, pedig itt volt inger, a rengeteg ember, a taps, a hatalmas aréna – nyilatkozta a magyar olimpikon a Magyar Lovas Szövetségnek.

A csapatban egy somogyi szakember is szerepelt, a balatonlellei Schaller Gábor, akinek keze közül számos kiemelkedően teljesítő versenyző került ki azóta.