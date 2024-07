A cselgáncsozó Gercsák Szabina is kiesett A 70 kilogrammos Gercsák Szabina kikapott első mérkőzésén, így kiesett szerdán a párizsi olimpia cselgáncstornáján. Az Atomerőmű SE 28 éves versenyzője első olimpiai mérkőzésére készült, és a 32 közott a kétszeres kontinensbajnok ausztrál Aoife Coughlan várt rá, akitől mindkét eddigi találkozójukon kikapott. A harmadik összecsapáson az Eb-bronzérmes magyar nem találta a fogást riválisán, és két perc elteltével már két intésnél tartott. Így jutottak el a hosszabbításig, amelyből 13 másodperc telt el, amikor Coughlan egy hátsó gánccsal földre vitte Gercsákot, és nyert. Gercsák Szabina az ausztrál Aoife Coughlan elleni mérkőzésen

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI A magyar dzsúdós így helyezetlenül zárt. „Nagyon nehéz mérkőzés volt, erre is számítottam, mert az ausztrál lánynak olyan a testalkata, ami nem túl kedvező számomra. Alacsonyan van a súlypontja, ilyen versenyzők ellen mindig nehéz egy olyan magas lánynak, küzdeni, mint én vagyok. Próbáltam azt a taktikát alkalmazni, amit az első összecsapásunkon, majdnem összejött” – nyilatkozott Gercsák Szabina. Hozzátette, nem érezte magát a legjobb formában, de ez szerinte nem is kellett volna ahhoz, hogy nyerjen. „Dobni kellett volna, mert neki az a taktikája, hogy folyamatosan megelőz. Ez most azon múlt, hogy ki kel fel jobban” – fogalmazott.