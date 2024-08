A 19 éves versenyző a közösségi médiában számolt be arról, hogy éjszaka hányt és be is lázasodott, vélhetően a folyóban „nyelt be| valamit, ami miatt infúziós kezelést kapott.

Fábián megjegyezte, több versenytársa hasonló problémákkal küzdött, köztük a németek kiválósága, Leonie Beck is.

Sajnos éjszaka elkezdtem hányni és egész hajnalban csillapíthatatlan volt. Lázas is lettem és hajnal négykor be kellett vinni a kórházba. Már jobban vagyok sokkal, de életemben nem voltam még ilyen rosszul... Valamit benyeltünk a Szajnában, most jött ki több női versenyzőn is

– mondta az m4sport.hu-nak Fábián Bettina.

A fiatal magyar versenyző már jobban van és jelenleg Magyarországra tart.