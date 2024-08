Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke és Sós Csaba szövetségi kapitány is kritizálta Milákot a hozzáállása miatt, aki végül úgy lett a magyar úszócsapat legsikeresebb versenyzője Párizsban, hogy a felkészüléséről alig tudtak valamit. Milák Kristóf minden kétkedőre rácáfolt, s a magyar medencés úszóválogatott legsikeresebb versenyzője lett a párizsi olimpián, miután 100 pillangón arany-, 200-on ezüstérmet szerzett. Hosszú Katinka már korábban úgy fogalmazott, hogy szerinte Milák edzője nagy hibát követett el, amikor lenyilatkozta, hogy tanítványa nincs formában, mert ezzel előnyhöz juttatta a riválisait a felkészülésben. A háromszoros olimpiai bajnok most ennél is tovább ment, nyílt levelében súlyos vádakkal illette a szövetséget.

Milákot elárulták?

A háromszoros magyar olimpiai bajnok Hosszú Katinka a közösségi oldalán írt nyílt levelet, amelyben a Magyar Úszószövetséget vette célba – derült ki az Origo oldaláról. A párizsi olimpián két arany- és egy ezüstérmet nyert magyar medencés úszók szereplése után kiadott Hosszú Katinka-közleményt itt olvashatják el.

Nem volt még olyan MÚSZ-vezetés, ami ennyire károsította volna a legjobb versenyzője felkészülését. Bob Bowman a MÚSZ-tól kapott információkból már az olimpia előtt hónapokkal tudta, hogy tanítványát a 200 méter pillangó utolsó 50 méterére kell készítse mind fizikálisan, de leginkább mentálisan. Ilyen alattomos, gerinctelen viselkedés után az egyetlen tisztességes lépés a teljes vezérkar lemondása lenne. Vissza kell vonulniuk a hadszíntérről. De ezúttal nem csak egy előre hozott választással, amit megfélemlítést és zsarolást alkalmazva újraválasztással semmivé tesznek, hanem véglegesen

– írja Hosszú Katinka nyílt levelében.