Akik előtte végeztek, mind olimpiai bajnokok, és Nándor is közel van már ehhez az elit mezőnyhöz. Nándor most úgy érzi, hogy a jövőbeli versenyeken nemcsak az a cél, hogy közel legyen hozzájuk, hanem az is, hogy egyenrangú ellenfélként álljon mellettük.

A párizsi olimpiai körülményekről Nándor elmesélte, hogy bár a szervezés nem volt tökéletes, az olimpia sosem a kényelemről szól. Példaként említette a karton ágyakat, ami most is meglepetést okozott néhány új olimpikonnak, de ő már 2021-ben is hasonló körülményekkel találkozott. A légkondicionálás hiánya és a buszos transzferek bosszantóan hosszúra nyúltak és az étkezéssel sem volt éppen megelégedve, de amint elkezdődött a verseny – ahogy mondja – már minden a helyére került.

A Balatonon tudni kell úszni!

Mint kiderült, hiába a balatoni kötődés, a tónak minimális szerepe volt abban, hogy egykor Nándor úszó lett, inkább a nővére volt az, aki erre az útra terelte.

Mivel Balaton-parti gyerek volt, természetes volt számára, hogy megtanuljon úszni, bár kezdetben inkább az érmek motiválták, amit a versenyekről haza tudott hozni.

Mint elárulta, Siófok mindig különleges hely marad számára, és a Balaton közelsége sokat adott neki mind fizikailag, mind mentálisan.

Nándor a következő olimpián is szeretne részt venni, komoly tervei között szerepel a 2028-as megmérettetés. Bár tudja, hogy négy év hosszú idő, és sok minden történhet, számít rá, hogy a magyar száz gyors mezőny megerősödik, és valódi harc alakul ki a kijutásért, ami szerinte az itthoni sprinterélet fejlődését jelentené.

Az ifjú sportoló elismerően nyilatkozott a 16 éves kaposvári tehetségről, Kakuk Koppány Zétáról is és elmondta, nem tartja kizártnak, hogy a következő olimpia előtt már vele is meg kell majd küzdenie a kvalifikációért, ami szerinte csak erősíteni fogja mindkettőjüket.

Pihenni sem tud sport nélkül

A fiatal sportoló hamarosan nyaralni indul egy tíz fős baráti társasággal Horvátországba, amit már január óta terveznek. Bár most pihenésre készül, az aktív sportolást sem hagyja ki – kosárlabdázik és focizik a barátaival. És persze a nyár folyamán még élvezi a balatoni élet nyújtotta kikapcsolódást és a családdal, barátokkal töltött minőségi időt. Aztán jöhetnek ismét az edzések.