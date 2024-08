Berecz Zsombor, aki a dél-afrikai Ian Ainslie-vel együtt látja el a kapitányi teendőket, az MTI megkeresésére, így értékelt: „Parádé!” Hozzátette, nem szeretne a versenyző helyett nyilatkozni. Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) főtitkára kiemelte, „egymás után két olimpián bizonyítottuk, hogy a világ legjobbjai közé tartoznak a magyar vitorlázók”. „Ráadásul az ILCA 7, vagyis korábbi nevén a Laser hajóosztályban Vadnai Jonatán az első magyar, aki egyáltalán bekerült az éremfutamba. Joni sikere ismét azt üzeni a fiataloknak, az utánpótlás versenyzőknek, hogy megéri kitartani, keményen dolgozni, mert magyarként is be lehet kerülni a világ élmezőnyébe. Berecz Zsombor tokiói sikere után két és félszeresére ugrott a 18 év alatti sportolók száma a kluboknál. Most itt az újabb példakép! Gratulálok Vadnai Jonatánnak a fantasztikus eredményhez” – nyilatkozta az MVSZ tájékoztatása szerint. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán gratulált Vadnai Jonatánnak: