A kétszázat is jól építette ő föl, a végén ezt egybe kell nézni Ennyit tudott, kijött és megnyerte. Általában így hajrázik mindenkor, a kétszáz volt a meglepetés, amikor nem így történt. Az öröm pillanataiban nem a jövővel foglalkoznék. Egy biztos, hogy a harmadik magyar úszó, aki egymás után két olimpián tudott nyerni Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina után. Egyedi utat követett, abban azért nyilván vannak kérdőjelek önmagának is, bennünk is, de ez már történelem