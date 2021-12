A mostani belarusz–lengyel migránsválság gócpontja mintegy háromszáz kilométerre található az ukrán határvidéktől. Látva a lengyel hatóságok kemény fellépését, reális az esélye annak, hogy az újabb bevándorlási hullám új útvonalakon próbálkozik, s Ukrajnán keresztül próbálnak meg áttörni az Európai Unió területére – írja a Magyar Nemzet.

Ukrajna és Belarusz mintegy 1084 kilométeren át határos, ebből 750 kilométert szárazföldi határ tagol, 375 kilométert folyók és tavak tagolnak, 120 kilométer pedig eleve a máig sugárszennyezett csernobili tiltott zónával határos. Artem Sevcsenko, a belügyminisztérium szóvivője máris megkongatta a vészharangot. Szerinte ha erre fordulnak a migránsok, szabadon be tudnak lépni Ukrajna területére, hiszen

Andrij Demcsenko, az ukrán állami határőrség szóvivője a Deutsche Welle tudósítójának nyilatkozva elismerte, a mai napig nem fejezték be a demarkációs vonal létesítését. Jelenleg csak annyit tudnak tenni, hogy nagyobb számban vezényelnek zöldsapkásokat az érintett határszakaszra, de egy több mint ezer kilométeres szakaszt így képtelenség lefedni és megfelelően kontrollálni.

A kormány ezért haladéktalanul felújítja a 2014-ben elindított Fal nevű programját, aminek – az akkori orosz agresszióra való válaszul – elsődleges célja egy védmű kiépítése volt az ukrán–orosz határszakaszon. A Fal a mai napig nem épült meg, de jövőre kiterjesztik a belarusz határszakaszra is. Denisz Monasztirszkij belügyminiszter közlése szerint az állami költségvetésből mintegy 650 millió dollárnak megfelelő, 17 milliárd hrivnyát szándékoznak elkülöníteni. A pénzből szögesdrót kerítés épülne, árokrendszer létesülne és a határőrség technikai felszereltségét javítanák. Ám félő, ez már késő lehet, hiszen

Ukrajnának öt megyéje – Kijev, Csernyihiv, Zsitomir, Rivne és Voliny – is határos Belarusszal, az esetleges migránsok onnan Nyugat felé haladva könnyedén és viszonylag gyorsan elérhetik Lengyelország és kicsit lejjebb Szlovákia határát.

Szlovákián át az EU-ba

A Gazeta Wyborcza című lengyel napilap is arról számolt a napokban, hogy mintegy ötezer migráns próbálhat Ukrajnán keresztül az Európai Unióba, pontosabban Szlovákiába jutni, amennyiben a lengyel határőrök továbbra is útjukat állják. – Olyan információk keringenek, hogy ha Belarusznak nem sikerül átvinnie a migránsokat Lengyelország határain, akkor Ukrajna határaihoz fogják irányítani őket – jelentette a lengyel lap. A szlovák Markíza TV a közösségi oldalakon terjedő térképről számolt be, amely állítólag új lehetséges útvonalakat jelöl ki a bevándorlóknak. Az arab nyelvű térképeket a migránsok között osztogatják, ám nehezen állapítható meg, hogy a dokumentum mennyire hiteles.