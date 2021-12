5537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 503-an vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt napokban zajlott újabb Oltási akciónak köszönhetően ismét több tízezren vették fel az oltást. A szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Magyarországon is már jelen van az omikron vírusvariáns, ezért továbbra is kérjük a beoltatlanokat, hogy vegyék fel az oltást, mert minden variánssal szemben nagyobb az esély az oltással, mint anélkül. A korábban oltottakat továbbra is a megerősítő oltás felvételére kérjük, hiszen az ismét 80-90%-a emeli a védettséget.

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt. A második oltás a gyermekeknél is 3 héttel esedékes az első oltás után. A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosok is oltanak.

Az Oltási Munkacsoport januárra további oltási akciónapokat tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás és a természetesen a háziorvosok is oltanak.

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

Az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

Borítókép: illusztráció