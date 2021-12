ogy a levegő a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter körül. A napokban nyilvánosságra került, lesújtó eredményeket mutató közvélemény-kutatások miatt a mögötte álló pártok ugyanis már lehetséges utódján gondolkodnak

– írja a Magyar Nemzet a baloldal belső folyamataira rálátó forrásaira hivatkozva. Ezek elmondása szerint a pártok azt szeretnék elérni, hogy Márki-Zay magától lépjen vissza, mert így lehetne a legkisebb „arcvesztéssel” semmissé tenni az előválasztás eredményét, és új közös miniszterelnök-jelöltet állítani.

– Szinte mindegy – fogalmazott az egyik forrás a lap kérdésére, hogy ki lehetne a hódmezővásárhelyi polgármester utódja.

Amennyiben Márki-Zay Péter az egyre csak romló népszerűsége ellenére sem lépne vissza, a baloldali pártok attól tartanak, hogy azzal arányosan csökken majd egyéni jelöltjeik, illetve a közös lista győzelmi esélye is – mutattak rá a források.

Mindeközben az eddig őt messiásként ünneplő külföldi sajtó is egyre kritikusabban fogalmaz Márki-Zayról. „Küszködik a magyar baloldal, hogy felvegye a kesztyűt a Fidesz ellen” – fogalmazott a napokban publikált helyzetképében a Foreign Policy. A neves amerikai külpolitikai szakportál arra figyelmeztetett, hogy

miközben a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a legfontosabb feladata az lenne, hogy egyben tartsa a szövetséget, az egymással perlekedő és teljesen eltérő pártok között máris vannak kezdeti jelei annak, hogy repedések keletkeztek.

Példaként említették még, hogy Donáth Anna, a Momentum új elnöke is arról panaszkodott, hogy a baloldal elvesztegetett egy hónapot.

A kormánypártisággal aligha vádolható politológus, Nagy Attila Tibor is leszedte a keresztvizet Márki-Zayról, amiért reflexből megtámadta Novák Katalin államfői jelölését. „Lett volna mit átgondolni az ellenzéki politikusoknak, főleg Márki-Zay Péternek. Neki, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjeként először is nyilatkozattételi/posztolási csendet kellett volna kérnie a pártoktól, és az egyeztetés után egy átgondolt, okos reagálással válaszolni erre az új helyzetre. Az, hogy nem így történt, önmagában is jelzésértékű az ellenzéki pártok és a Márki-Zay Péter közötti kapcsolatról” – írta a politológus.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje (k), valamint a korábbi miniszterelnök-jelöltek: Karácsony Gergely (MSZP, Párbeszéd, LMP, j2), Dobrev Klára (j), Jakab Péter (b2, Jobbik) és Fekete-Győr András (b, Momentum) az ellenzéki pártok október 23-i megemlékezésén a budapesti Andrássy úton, fotó: MTI/Szigetváry Zsolt