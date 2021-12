Nincs jobboldali meg baloldali klímaváltozás vagy vízválság, mert nemcsak a jobboldali, hanem a baloldali szavazókat is fenyegeti az, ha belefulladunk a műanyagba – mondta Áder János köztársasági elnök a Kék bolygó podcast hétfői adásában.

A rendhagyó adásban Áder János nem kérdezett, hanem válaszolt a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóval kapcsolatos kérdésekre.

A beszélgetésben az államfő kifejtette:

nincs jobboldali meg baloldali klímaváltozás, nincs jobboldali meg baloldali vízválság, nemcsak jobboldali szavazókat, hanem baloldali szavazókat is fenyeget az, ha belefulladunk a műanyagba.

Hozzátette: ez egy olyan problémahalmaz, ami mindenkit egyformán érint. „Ha jó döntéseket találunk, mindegy, hogy kinek mi a politikai preferenciája, mindenképpen haszonélvezője lesz a jó döntéseknek és ez a cél” – jelentette ki, hozzáfűzve, hogy ezért a célért érdemes minél több embernek „elvinni a jó hírt, hogy nemcsak probléma van, hanem megoldás is van, mi erre törekedtünk”.

Áder János felidézte: a Planet 2021-gyel az volt a cél, hogy hat téma – a mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság, a víz és szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, az energiahatékonyság, a közlekedés és az okosvárosok – köré csoportosítva bemutassák 183 kiállító (egyetemek, nagyobb cégek és startupok) tudását, termékeit, innovációit.

Mint mondta, azt szerették volna elérni, hogy az eseményre ellátogatók megismerkedjenek a magyar, cseh, lengyel és szlovák innovációkkal, és a kiállítók bemutathassák, milyen javaslataik vannak a problémákra. Az államfő közölte: túlszárnyalta várakozásait az, amit az expón látott.

Az államfő szólt arról is, nagyon fontos a fiatalok megismertetése a problémakörrel, ezért készítették az őket megszólító kiállításokat is, ezek egyszerű formában, interaktívan, a tudásukat gyarapítva, érdeklődésüket felkeltve mutatták be, hogyan befolyásolja személyes jövőjüket a kérdés.

Áder János kifejtette:

a háztartásokra, az iparra és szolgáltatószektorra jellemző túlfogyasztás, a „dobd el!” kultúra miatt elfogyasztjuk az erőforrásainkat, és 50 év múlva, a gyermekeink számára már nem lesz folytatható a jelenlegi életmód.

„Okos ember a tőkét nem éli fel. Most mi a természeti tőkét éljük fel, miközben a gyermekeink szempontjából csak (...) a kamatok felélésére lenne jogunk” – fogalmazott.

Az államfő emlékeztetett arra is, hogy a Kék Bolygó Alapítvány készített egy Zöld Föld című tankönyvet a fenntarthatóságról a középiskola 1-2. osztályos diákjainak, megteremtve a lehetőségét annak, hogy a fenntarthatóság választható tantárgy legyen és a céljuk, hogy érettségizni is lehessen belőle.

A találkozó megtérüléséről szólva elmondta: az eddig szervezett három Víz világtalálkozó összesen 1,5 milliárd forint költségvetési forrásban részesült, de a legkonzervatívabb becslés szerint is ennek a háromszorosát hozta vissza azzal, hogy a magyar cégeket „helyzetbe hozták”, terjeszkedni tudtak, új munkahelyeket hoztak létre, miközben az általuk kínált szolgáltatások jobb, fenntarthatóbb világot eredményeznek, csökkentik a környezeti lábnyomot.

Mint mondta, elégedett lenne, ha a költségvetéstől kapott pénzt egy-két éven belül visszafizetnék a költségvetésnek a kiállítók, akik a Planet 2021-en bemutatkozási, üzleti lehetőséghez jutottak, és emellett ott van a „járulékos haszon”, az edukáció, a gyermekek szemléletváltása, ami pénzben kifejezhetetlen.

Borítókép: Áder János köztársasági elnök a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó Your Planet című kiállítás „Miért kincs a víz?” elnevezésű standjánál a Hungexpón 2021. december 3-án.