Nem váltotta be a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter a hozzá fűzött reményeket a balliberális oldalon - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

Deák Dániel szerint az előválasztást követően a baloldal teljesen elvesztette lendületét, és már baloldali politikusok is nyíltan beszélnek erről. Három és fél hónap múlva parlamenti választás lesz Magyarországon, ilyen kevés idővel a választás előtt gyakorlatilag semmilyen mondanivalója nincs a balliberális oldalnak - értékelt, hozzátéve, "kormányzásképtelen politikai alakulatról" van szó.

Az elemző közölte, már baloldali portálok is támadják a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, és a Fidesz jelentős előnyét mutató belső mérések szivárognak ki. Deák Dániel szerint hiányzik a baloldalon a kézzelfogható, hosszú távú perspektíva.

Deák Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje támadja a rezsicsökkentést, a minimálbért, a benzinárcsökkentést és a bevándorlási intézkedéseket, ami érdemben rontotta Márki-Zay Péter megítélését.

Ezek a témák 70-80 százalékos támogatottságnak örvendenek Magyarországon, és ha Márki-Zay Péter a társadalom számára fontos kérdésekben "szembemegy a társadalmi akarattal", úgy tűnik, hogy vagy Brüsszel, vagy valamelyik külföldi multi érdekeit képviseli, ami értelemszerűen nem tetszik a magyaroknak - mondta.

Az elemző szerint Karácsony Gergely főpolgármester visszalépése után "nagy messiásvárás" volt az ellenzéki oldalon, de úgy tűnik, Márki-Zay Péter nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Most eljött "a kiábrándulás időszaka", máris elkezdték belülről, a balliberális oldalon kritizálni Márki-Zay politikai ámokfutását - jegyezte meg, kiemelve, a baloldal miniszterelnök-jelöltje megszólalásaiban sértegeti a választópolgárokat.

Deák Dániel szerint az ellenzéki pártok vezetői is látják: ha Márki-Zay Péter ezen az úton megy tovább, az katasztrofális vereséget fog okozni.

Az elemző szólt arról is, hogy amíg 2008-as világgazdasági válságot követően a baloldal megszorításokkal élt, nem volt olyan társadalmi csoport, amit ne ért volna súlyos megszorítás, most azt látják a magyarok, hogy többletforrást kap a lakosság szinte minden csoportja. A magyar gazdaság most sokkal jobb állapotban van, "válságállóbb" lett - jelentette ki.