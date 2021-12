– A család és házasság hagyományos (önmagában is gyakran ellentmondásos) formája sok évtizede újrafogalmazások előtt áll. Ma a társadalmi közbeszédben erről is keverednek az egyházi szempontból nem annyira reális kérdések a lényegbevágó, aktuális ügyekkel (a válások száma, a szeretetlenség, az alávetések, a kapcsolatok kiüresedése, a függőségek okozta válságok, a kapcsolaton belüli erőszak). Ezekről egyházi felelősség is szólni.

– fejtette ki a Magyar Nemzetnek Fabiny Tamás a nyilatkozat kapcsán. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke leszögezte, hogy a szolidaritás jegyében csatlakoztak a kezdeményezéshez:

– Az ökumenikus szolidaritás jegyében csatlakoztunk a kezdeményezéshez, hiszen számunkra is fontos értékeket fogalmazott meg a bibliai textus vagy Ferenc pápa idézett meglátása. Ezt nem gyengítik a hangsúlyaink különbségei. Például a lutheránus tanítás szerint a házasság biblikus alapon hordozza az isteni áldást, de a szó teológiai értelmében azt nem nevezzük szentségnek – mondta.

Arra a kérdésünkre, hogy miért éppen most adták ki a nyilatkozatot, a következő választ adta:

– Advent és hanuka idején különösen is felértékelődik a család szerepe. Biztatni akarunk mindenkit, hogy becsülje meg az ebben rejlő közösségi hálót és védelmet. De a magam részéről azok iránti szeretetemet is kifejezésre juttatom, akiknek bármi okból nincs családjuk. Természetesen az ő méltóságukat sem vonhatja kétségbe senki.

A csütörtökön kiadott közös – tizennégy egyház, valamint hitközség által szignált – nyilatkozat szerint „a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg”.

„A biblikus álláspontot Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja. Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát.” – írták a dokumentumban.

Az alábbi egyházak és hitközségek írták alá a közös nyilatkozatot:

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Baptista Egyház

Magyar Pünkösdi Egyház

Magyarországi Metodista Egyház

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox Exarchátus

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus)

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

Borítókép: Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Bogárdi Szabó István református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke (b-j) a pünkösdhétfő alkalmából tartott ökumenikus istentiszteleten a Budavári Nagyboldogasszony-, közismert nevén a Mátyás-templomban 2020. június 1-jén.