Az írást az ihlette, hogy kiszivárgott az Európai Bizottság azon javaslata, amely alapján betiltanák a „karácsony” kifejezést, valamint a Mária név használata helyett a Malika nevet javasolják.

A publicista a Városháza-gate kapcsán arra is kitért, hogy Anonymus minden egyes megszólalását megpróbálták eddig megcáfolni az érintettek, persze aztán minden cáfolatot megcáfolt egy újabb videó. Most, hogy kikerült egy olyan felvétel, amelyen Gansperger Gyula baloldali üzletember arról beszél, hogy Bajnai Gordon egyfajta kapcsolattartó külföldi csoportok és az ellenzék között, a baloldali értelmiség és sajtó egy része pedig külföldi finanszírozással működik, csend van.

Most akkora a csönd, hogy az mindennél beszédesebb

– vélte az újságíró.

Bayer Zsolt arról is beszélt, hogy most teljesen új helyzet van a politikai életben, nemzetközi és hazai szinten is.

– Már nem csak arról van szó, hogy esetleg a balliberális erők visszajönnek négy évre, tönkreteszik a gazdaságot és eladósítják az országot, aztán széttárják a karjukat

– fogalmazott. Szerinte az igazi veszély most az, hogy Gyurcsány Ferenc célul tűzte ki magának az Európai Egyesült Államok létrehozását. Ha pedig – folytatta – elindul a nemzet lelkének sárba tiprása, a határok lebontása, a migráció elősegítése, – amit a magyar ellenzék lelkesen kiszolgál – akkor ebből nem biztos, hogy lesz visszaút. Bayer Zsolt szerint ezeket az európai sebeket már nem lehet majd begyógyítani, Magyarországnak pedig már nincs több területe, amit elveszítsen.

