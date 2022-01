Romániában megütközést váltott ki a közösségi médiában, hogy a népszámlálás kérdőívének tervezete nem ajánlja fel lehetőségként a székely és a csángó identitás választását.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke pénteki sajtótájékoztatóján arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy éljék meg a regionális identitásukat más formában, a népszámláláson pedig vallják magyarnak magukat. Élénk vita indult azonban a kérdésről a közösségi portálokon, amikor kiderült, hogy a kérdőívtervezet szerint a román nemzetiségnek hat, a német nemzetiségnek öt, a roma nemzetiségnek pedig 13 alkategóriája közül lehet választani, és csak a magyar nemzetiségnek nincsenek alkategóriái.

A vita láttán Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) parlamenti képviselője a közösségi oldalán bejelentette, hogy Kulcsár Terza Józseffel, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselőjével együtt kezdeményezte, hogy a magyar alkategóriájaként kerüljön a székely és a csángó is a népszámlálási űrlapra. A két kis párt képviselői - akik az RMDSZ parlamenti frakciójában politizálnak - a javaslatot az RMDSZ "kormányzati képviselőinek" továbbították.

A Maszol.ro portálnak adott keddi nyilatkozatában Kelemen Hunor arra a korábbi aggodalomra hivatkozott, hogy az adatok összesítésénél a regionális magyar identitásokat nem számolják bele a magyar identitásba.

"Ez a félelem valós félelem volt a mi esetünkben is, a próbanépszámláláson is felmerült, hogy a székelyeket nem fogják a magyarokhoz hozzászámolni. Most van egy tervezet a népszámlálási kérdőívről, amely még nem végleges, tehát változni fog, és ebben a magyar nemzetiségnél nincsen alkategória" - magyarázta.

Bejelentette ugyanakkor, hogy kezdeményezni fogja, hogy a magyar etnikum alcsoportjaként kerüljön a kérdőívre a székely és a csángó. Hozzátette azonban, hogy a csángót a 2011-es népszámláláson sem sikerült a magyar nemzetiség alkategóriájaként feltüntetni, mert a csángók között olyanok is vannak, akik magyarnak, és olyanok is, akik románnak tekintik magukat. Azt is megemlítette, hogy a korábbi népszámlálásnál a székely nemzetiségűek anyanyelvéhez is a székely került, amit nem tart helyesnek.

"Akár székelyek, kalotaszegiek, partiumiak, bánságiak vagy mezőségiek vagyunk, nekünk a magyar az anyanyelvünk, a kultúránk a magyar, az identitásunk nagy kerete a magyar" - magyarázta az RMDSZ elnöke.