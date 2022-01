A január 3. és 5. között, ezer ember telefonos megkérdezésével készült kutatásból kiderült,

a 8 milliónyi szavazati joggal rendelkező közül 6,4 millióan helyeselték a személyi jövedelemadó befizetésének elengedését, és csupán 16 százaléknyian mondták azt: nem értenek egyet azzal, hogy több százezer fiatal havi szinten átlagosan 40 ezer forinttal többet vihessen haza.

A kutatás rávilágított arra is, hogy a kormányhoz való viszonyulás kevésbé befolyásolta a megkérdezettek véleményét ebben az esetben, mint máskor megszokhattuk. A kormánypárti válaszadók 88 százaléka, de a kormányfővel kritikusok kétharmada (66 százalék) is egyetértett az szja-mentességet bevezető intézkedéssel, sőt, az ismeretlen pártpreferenciával rendelkezők 76 százaléka is erre az álláspontra helyezkedett.

A magyar választópolgárok tehát úgy gondolják, a 25 év alattiak adókedvezménye egy olyan ügy, amely pártokon átívelő konszenzust kellene, hogy legyen. A baloldal ezzel szemben az erről tartott decemberi voksoláson nem szavazta meg a fiatalok adómentességét

- írták a kutatásban.