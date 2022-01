A koronavírus delta és omikron variánsának terjedése, és így a folytatódó nagy fertőzésveszély miatt az idén is visszafogottan ünnepelte a világ nagy része az Újévet szombat hajnalban a hírügynökségek jelentése szerint. Párizsban lemondták a szokásos tűzijátékot, a londonit csak tévén lehetett megnézni, a New York-i Times Square-en pedig csak korlátozott számú ember vehetett részt a hagyományos ünnepségen.

A Times Square-en általában csaknem 60 ezren szokták megnézni a kivilágított kristálygömb éjféli leeresztését, tavaly szinte senki nem lehetett ott, és ezúttal is csak 15 ezer embert engedtek be a térre. Az eseménnyel egybekötötték az új New York-i polgármester, a demokrata párti, 61 éves Eric Adams eskütételét.

Történt egy halálos tűzijáték-baleset a németországi Hennef városban (Észak-Rajna-Vesztfália tartomány). Egy feltehetőleg házi készítésű tűzijáték robbant fel egy 37 és egy 39 éves férfi mellett az utcán, és súlyosan megsebesítette őket. A 37 éves belehalt sérülésébe, a 39 évest életveszélyes állapotban kórházban ápolják. Berlinben is volt egy tűzijáték-baleset egy zártkörű rendezvényen, ebben 12-en sérültek meg, köztük gyerekek, és mindegyiküket kórházba kellett szállítani.

A világ azt remélte egy évvel ezelőtt, hogy az oltás hozzáférhetővé válásával 2022 elejére sikerül megfékezni a pandémiát, de előbb a delta, majd az omikron vírusvariáns megjelenésével ismét meredeken nőni kezdett az újonnan megfertőződöttek száma szerte a Földön, az utóbbi hét napban több mint egy millió történt, 100 ezerrel több, mint a megelőző héten a Reuters hírügynökség adatai szerint. Az új halálesetek száma viszont nem nő, ami azzal a reménnyel kecsegtet, hogy az omikron kevésbé halálos, mint a korábban ismert variációk.