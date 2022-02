Räsänen mellett békésen tüntető szimpatizánsok fogadták az érkezőket a Helsinki Kerületi Bíróság előtt hétfőn délelőtt – írja a Magyar Nemzet. A néhány tucat demonstráló a finn nyelvű transzparensek mellett különféle nyelveken is kiírták: „Päivi: melletted állunk”.

A magyar táblát egy finn nő tartotta, aki hét évet élt Budapesten. A demonstráló azt mondta, nem ítélhetik el Räsänent azért, mert a hite szerint nyilvánult meg, ez szembe menne Finnország értékeivel.

A vádlott emelt fővel érkezett meg a tárgyalóterem elé, ahol a folyosó a sajtó képviselőivel volt tele, majd a törékeny, de folyamatosan mosolygó képviselő türelmesen válaszolt az újságíróknak. Räsänen a Magyar Nemzet kérdésére elmondta:

nyugodt, és abban bízik, meg fogja nyerni a pert.

Azt mondta, hogy semmit sem bánt meg és semmit sem fog visszavonni, mert minden, amit mondott, a Biblián alapul, valamint hite szerint való. Továbbra is ki fog állni a szólás- és vallásszabadság mellett, ezen semmilyen ítélet sem változtathat. Külön kiemelte:

nagyon sokat jelentett neki a vasárnapi budapesti demonstráció, ahol háromezren álltak ki az ügye mellett, ezért rendkívül hálás a magyar embereknek.

A négy órán keresztül zajló tárgyaláson először a főügyész mondta el záróbeszédét. Anu Mantila – a januári tárgyalási naphoz hasonlóan – ismételten részletekbe menően bemutatta, miért tartja homoszexuálisok elleni uszításnak Räsänen 2019-es Twitter-üzenetét, amelyben Pál apostolt idézte, az ugyanebben az évben hallható közrádiós beszélgetést, ahol a képviselő kifejtette, a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, valamint a 2004-es, általa írt egyházi pamfletet, amelyben olyanok olvashatók, hogy a homoszexuális kapcsolat ellenkezik Isten akaratával.

A vád szerint Räsänen a vallás- és szólásszabadságra hivatkozva nem bújhat uszító szólamok mögé, és a vallásos elképzeléseit magában kell tartania, az nem tartozik a nyilvánosságra.

A főügyész úgy vélte, hogy az államnak minden gyűlöletbeszédbe be kell avatkoznia, mert ha az csoportok ellen irányul, akkor az egyének nem tudnak egyesével kiállni. A homoszexuálisokat bűnösként megbélyegezni akkor is elfogadhatatlan, ha az vallási eredetű, a vallásos megnyilvánulásoknak is meg kell felelniük a törvényi előírásoknak és diszkriminációmentességnek.

A védelem szerint olyan ügyekben, amelyek gyűlöletbeszéd miatt indultak, az elkövetők az erőszakot és a diszkriminációt kívánatosnak tartották, Räsänen nyilatkozataiban és írásaiban ezeknek nyoma sincsen. A főügyész számos olyan dolgot igyekezett Räsänen szájába adni, amit sohasem mondott vagy írt le. A képviselő a homoszexuálisokat sohasem illette becsmérlő szavakkal, ahogy azt Mantila állította, sőt mindig azt hangsúlyozta, hogy a bűnt ítéli el, a bűnöst nem. Nem egészséges az a vita, ahol az ellenérdekelt félnek folyamatosan arra kell vigyáznia, nehogy bíróság elé kerüljön. A Twitter-üzenetre reagálva (amit egyébként Räsänen nem a homoszexuálisoknak szánt, hanem saját egyházának, amely a melegfelvonulás mögé állt) azt mondta az ügyvéd, hogy a Pride egy mozgalom, amelynek jellege indokolttá teszi, hogy kritizálni lehessen, akár keményen is.

Matti Sankamo ügyvéd szerint a vád egyértelmű szándéka a szólásszabadság korlátozása.

Az üggyel kapcsolatban kevésbé ismert, hogy nemcsak a képviselő került a vádlottak padjára, hanem a 2004-es írását publikáló püspök, Juhana Pohjola is, amire Finnország demokratikus történelmében eddig még nem került sor. A püspök a tárgyaláson azt mondta, hogy teljesen alaptalanok az őket ért vádak, a szexuáletikai tanítás és ennek terjesztése semmiképpen sem lehet sértő vagy lekicsinylő emberekre nézve – utalt a 2004-es kiadványra.

Hétfőn nem hirdettek ítéletet, mert az ügyész kezdeményezésére csütörtökön még meghallgatják a közrádió munkatársait a 2019-es adás kapcsán. A műsort, ami az interneten elérhető, az ügyész egyébként le akarja töröltetni, akárcsak a 2004-es kiadványt.

Päivi Räsänen a tárgyalás után megkönnyebbülve lépett ki a tárgyalóteremből. Lapunknak azt mondta, számára beigazolódott, hogy a vád nem állja meg a helyét.

Ha az ügyészi logikát követnénk, akkor a vallásszabadság helyzete olyanná válna Finnországban is, mint Kínában vagy Észak-Koreában

– fogalmazott. Hozzátette, minden, ami rá vár, Isten kezében van, és úgy van jól, ahogy az történni fog.

A csütörtöki tárgyalási napot követően ítélethirdetésre március 30-án kerül sor.