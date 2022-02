Brenner Koloman (Jobbik) az Orbán-rendszer „bűneit” ismertette a napirend előtti felszólalásában. A baloldali politikus úgy véli, hogy egy elszalasztott évtized kimeríthetetlen pénzbősége után az emberek több mint 75 százaléka él az uniós szegénységi küszöb alatt.

– Oktatásba, egészségügybe kellett volna fektetni szerinte, nem 30 centis kilátókba vagy betonba önteni a pénzt – állította Brenner, aki azt állította, hogy a gazdasági növekedés 2019-hez képest csupán 2,1 százalékos volt tavaly. Továbbá szerinte a kormány gyűlöletet kelt, de végletes korrupcióval is vádolta a kabinetet.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt válaszolta:

2010-ben IMF-hitelek rabságában volt az ország. Ebből az ország kilábalt, a járvány előtt minden évben öt százalék felett nőtt a gazdaság.

– A baloldali kormányzás idején a stratégiai iparágakban csökkent a magyar tulajdon aránya, a jelenlegi kabinet azonban ennek növelésére törekedett. A szövetségesei mindent elherdáltak, 190 magyar vállalatot eladtak – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve: a városházát is eladnák.

– A munkanélküliséget 12 százalékról négy alá csökkentette a jelenlegi kabinet, így a magyar már egy munkaalapú társadalom. A bérek reálértéken hetven százalékkal nőttek bő tíz év alatt, és jelentős támogatásokat kapnak a családok

– hangsúlyozta Dömötör.

– Április 3-án a tét óriási, mivel arról dönthetnek a magyarok, hogy visszatérjen-e a kudarcos Gyurcsány–Bajnai-korszak, vagy sem

– mondta Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben. A Magyar Nemzet tudósítása szerint hozzátette: a baloldal kormányzása alatt emelkedett a gáz és a villany ára, megszüntették a családtámogatásokat, valamint a 13. havi nyugdíjat.

– Most is erre készülnek – húzta alá Halász, kiemelve, hogy hatalomra kerülve a baloldal megnyitná a határokat is, az illegális migránsok előtt.

A kormánypári politikus megjegyezte, hogy a migrációs nyomás óriási, gyakoriak az agresszív támadások a déli határon. Halász János felhívta a figyelmet, hogy az afganisztáni helyzet miatt tovább fog növekedni az illegális migránsok száma.

– Az illegális migránsokat a Soros-féle NGO-k is támogatják

– folytatta.

Halász szerint félő, hogy fel kell készülni egy 2015-ösnél is nagyobb migrációs hullámra, ám megnyugtatónak nevezte, hogy áll a határkerítés, valamint szigorúak a jogi szabályok.

– A baloldal továbbra is nyíltan a migráció pártján áll, és nem hajlandóak elfogadni, hogy erre a magyarok nem mondtak – jegyezte meg a fideszes képviselő, aki emlékeztetett, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban arról beszélt, hogy a migrációt nem lehet megszüntetni.

– 2015 óta a kormány migrációs politikája nem változott, ez pedig tejes mértékben összecseng a magyar polgárok többségének véleményével

– fogalmazott válaszában Pogácsás Tibor. Az államtitkár elmondta, hogy a kormány a migráció kezdete óta azt vallja, hogy a segítséget kell elvinni azoknak, akik rászorulnak.

A politikus emlékeztetett arra a negatív kampányra, ami Magyarországot érte 2015 óta, majd közölte, hogy azóta létrehoztak egy hármas védelmet az illegális migrációval szemben, amit mára több európai ország is példának tekint.

– A migráció nem áll meg, ráadásul egyre erősebb, így továbbra is szükség van arra, hogy erősen védjük a határokat, ám ennek a költségeit az Európai Unió továbbra sem akarja biztosítani

– húzta alá Pogácsás Tibor.