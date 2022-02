Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjút.

– Szombaton hivatalosan is megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka, amit a kormánypártok részéről Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédével nyitott meg. Miként látja, felkészült a Fidesz–KDNP a kampányra?

– Felkészültünk, nem kicsit, nagyon. Kiváló jelöltjeink vannak, a politikai közösségünk egységes. A kormányzati munkát megnehezítette a koronavírus-járvány és az ezzel járó gazdasági válság, mégis büszkén mondhatjuk mi, magyarok, hogy a gazdaság újraindítását az elsők között kezdtük meg Európában. Ennek köszönhetően pedig folytatni tudjuk Magyarország megerősítését. A kitűzött céljainkhoz közelebb kerültünk, és azért kérjük a választók bizalmát, hogy tovább mehessünk előre a népakarat által kitűzött úton.

– A kampány egyik kiemelt napja lesz március 15-e, amikor a jobb- és a baloldal is demonstrációt fog tartani. Miért szükséges egy újabb békemenet megtartása?

– 2006 óta tudjuk: a baloldal esetében az erő mindig agresszióval társul. Éppen ezért nekünk érdemes megmutatnunk időről időre, hogy nálunk az erő, békére és összefogásra alapul. A március 15-i békemenet ismét alkalmas lesz arra, hogy bebizonyítsuk: ha a magyar nemzet jövőjéről van szó, akkor erőt és összefogást tudunk mutatni.

– Mi a 2022-es országgyűlési választás legfontosabb tétje?

– Az, hogy visszatér-e a múlt vagy sem. Ugyanis történelmi lehetőséget adott kezünkbe a gondviselés: amellett, hogy megvédjük az eredményeinket április 3-án, egyszer és mindenkorra lezárhatjuk a kudarcos Gyurcsány-korszakot is.

Hiszen azok kérik a választók bizalmát a baloldalon, akik hazudtak a magyaroknak, az országot pedig tönkretették 2010 előtt. Arról fogunk tehát dönteni, hogy a múltat választjuk vagy öles léptekkel haladunk tovább Magyarország megerősítésének az útján. Az elmúlt időszak nehézségei, a migráció, valamint a koronavírus-járvány is mutatja, hogy nehéz és veszélyes időket élünk, ilyenkor pedig felértékelődik a politikai stabilitás. Magyarországon ezt csak mi, a Fidesz–KDNP tudja biztosítani. Egy báb miniszterelnök-jelölttel felálló, Gyurcsány Ferenc vezette hatpárti baloldal mindent jelentene az országnak, csak politikai stabilitást nem.

– A választással együtt tartják a gyermekvédelmi népszavazást is. Miért volt fontos lépés a referendum kiírása?

– Az Magyarországon elképzelhetetlen, hogy szexuális propagandisták úgy szóljanak bele a gyermekek szexuális nevelésébe, hogy erről a szülőket senki nem kérdezi meg. Ezért fontos a népszavazás. Ezzel mintát is adhatunk a világnak, hiszen a jelenség globális, ennek ellenére mi leszünk az első ország, ahol az emberek véleményt formálhatnak minderről. Másrészt ennek az új keletű genderpropagandának nem ismerjük a hatásait.

Egyetlen tudományos publikáció sem áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy mit okozna az, ha a szülők kezéből kivennék a szexuális nevelést, hogy azt átadják mindenféle genderaktivistáknak. Ez végső soron nem más, mint kísérletezés a gyermekeinkkel. Egyben biztos lehet minden magyar: mi a népszavazás eredményében testet öltött népakaratot tiszteletben fogjuk tartani!

– A baloldal eddigi megnyilvánulásai alapján mire számít az országgyűlési választás és a gyermekvédelmi népszavazás kampányában?

– Arra, hogy a Soros-birodalom és a baloldal nem fog válogatni az eszközökben. Ismét összefognak azért, hogy a nemzeti alapon gondolkodó kormányt elmozdítsák. Miközben ők beszélnek a magyar demokrácia haláláról, addig a világ legtermészetesebb dolgának tartják, hogy külső szereplők avatkozzanak bele a magyar politikába, ahogy azt is, hogy a gyermekvédelmi népszavazást is megtámadják. Érdekes demokráciafelfogás ez. Ugyanakkor nem csodálkozhatunk, mert amikor választani kell a magyar népakarat érvényesítése és a brüsszeli diktátumok között, a baloldal mindig az utóbbi oldalára áll. A baloldal miniszterelnök-jelöltje már kijelentette, hogy eltörölnék a gyermekvédelmi törvényt, valamint az alaptörvény azon passzusát, ami arról szól, hogy az anya nő, az apa pedig férfi.

Azaz: pontosan úgy táncolnak, ahogy Brüsszel fütyül.

– Miért ragaszkodhat ennyire a baloldal Brüsszel véleményéhez?

– Mert ők nem csak mernek, akarnak is kicsik lenni. Akinek a nagy majd mindent tollba mond. Amikor Gyurcsány Ferenc Európai Egyesült Államokról beszél, az valójában ezt jelenti! A saját történelmi tapasztalatunk viszont az, hogy egy nagy, birodalmi betagozódással mi mindig rosszul járunk. Másként: ha Magyarország szabad, akkor gyarapodunk, ha más kormányoz bennünket, annak mindig rossz vége van. Ennek ellenére a magyar baloldal szerint nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy saját magunkat kormányozzuk, és szerintük vannak olyanok, akik nálunk, magyaroknál jobban meg tudják mondani, hogy milyen életet éljünk. A baloldalon több évtizedes hagyománya van annak, hogy kritikátlanul igazodnak hol Washingtonhoz, hol Brüsszelhez, korábban pedig Moszkvához.

– Korábban az volt a közvélekedés, hogy a jobboldal erős hátrányban van a közösségi médiában. Lát változást, előrelépést ezen a téren?

– A mi politikánkat a magyar emberek érdeke határozza meg. Célunk, hogy Magyarországot egy erős és büszke országgá tegyük, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy az országépítő politikát azért váltsa le a múltat képviselő baloldal, mert az emberek által ma már leginkább használt közösségi médiában nem vagyunk jelen. Nagy hátránnyal indultunk, a pálya továbbra is balra lejt, de ez csak motivál bennünket abban, hogy itt is megkettőzött erővel küzdjünk. Jó látni, hogy sok patriótagondolkodású magyar is csatlakozott ebben hozzánk!

– Lehet attól tartani, hogy a választási kampányban megerősödhetnek a hibrid háborús hadműveletek, külföldi beavatkozási kísérletek Magyarországon?

– Emlékszem, amikor először beszéltem a Soros-hálózat működéséről, a baloldal milyen lesajnáló módon titulálta ezt összeesküvés-elméletnek, és próbálták meg az ügyet nevetségessé tenni. Azóta látjuk, hogy ez a megvalósult gyakorlat. Olyan kettős mércét alkalmaz a Soros-birodalom Magyarországgal szemben, aminek a célja a nemzeti-polgári kormány elmozdítása.

Ahogy cinikusan fogalmazott az egyik emberük: „ha a mi barátaink vannak hatalmon, akkor minden rendben van, amikor viszont nem ők kormányoznak, akkor azt az országot támadni kell”. Ez legalább akkora önleleplezése Brüsszelnek és Soros Györgynek, mint amekkora 2006-ban a magyar baloldalnak az őszödi beszéd volt.

– A miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy bővülhet a családtámogatások rendszere, amennyiben a kormánypártok ismét bizalmat kapnak a választóktól. Milyen új támogatási formák jelenhetnek meg?

– Először is meg kell tartanunk a többséget a családbarát politikának április 3-án! Ebben a tekintetben tényleg sok minden forog kockán. Hiszen ha a baloldalon múlna, ma nem lenne családi adó-visszatérítés, babaváró támogatás, családi adókedvezmény és még sorolhatnám. Ezzel szemben számunkra a családok támogatása egy soha véget nem érő folyamat. Ha folytathatjuk a munkát, akkor magyar családok továbbra is számíthatnak majd ránk!

– Miközben Európa a válságok korát éli, addig a magyar kormány a családtámogatások mellett számos további intézkedéssel segíti a kormány a magyar emberek életét. Elég csak a rezsicsökkentésre, a 13. havi nyugdíj visszavezetésére vagy a 25 év alattiak szja-mentességére gondolni. Mi lenne ezeknek a sorsa, ha a baloldal kerülne hatalomra?

– A baloldal a 2002-es és a 2006-os választási kampányban fűt-fát ígért a családoknak, a fiataloknak és az időseknek, aztán pont az ellenkezőjét tették annak, mint amit mondtak.

Ezt pedig Gyurcsány Ferenc be is vallotta az őszödi beszédben. Mivel ma a baloldalon ugyanazok fújják a passzátszelet, ezért ez azt jelenti, hogy ha most ők kormányoznának a családok nem kapták volna vissza a tavaly befizetett adójukat, az idősek nem kapnának 13. havi nyugdíjat, a vállalkozások adócsökkentést, a fiatalok pedig szja-mentességet. A nemzeti kormány ezzel szemben mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar embereket segítse és megvédje az olyan veszélyektől, mint az illegális migráció, az infláció vagy az energiaárak emelkedése. Nem szabad lépést tévesztenünk, mert ha hibázunk, akkor azt nem lehet visszafordítani.

