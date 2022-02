Az összeborult hat baloldali párt vezetői és az ellenzék 106 egyéni jelöltje előtt tartott negyven perces beszédet csütörtök délután Márki-Zay Péter – írja a Magyar Nemzet. A baloldal miniszterelnök-jelöltje „évtizedértékelőt” ígért, de inkább a 2018-ban megalakult negyedik Orbán-kormányt kritizálta szónoklatában. Az első harminc percben Márki-Zay lényegében csak Orbán Viktorról beszélt, néha megemlítve, hogy Románia „elhúzott mellettünk” , gyakorlatilag mindenben 2010 óta.

A baloldal jelöltje beszédje utolsó 10 percében felsorolta választási ígéreteit is, a családi pótlék megduplázása és a minimálbér adójának csökkentése mellett Márki-Zay azt is megígérte, hogy egyes esetekben

a magánegészségügyet is ingyenesen elérhetővé teszik,

ha őt alakíthatnak kormányt április 3-a után. Szerinte a magyaroknak

hosszabb lesz a születéskor várható élettartamuk is egy baloldali fordulat esetén.

Az oktatás területén megígérte, hogy visszaadják az iskolákat az önkormányzatoknak, emellett bejelentette azt is, hogy nem építenek több stadiont. Mint mondta, az EU és a NATO hűséges szövetségesei lenne Magyarország, ha ők kerülnének hatalomra, és visszaszereznénk szövetségeseink bizalmát.

Új alkotmányt is ígért, amiről állítása szerint népszavazáson dönthetnének a magyarok, emellett újra beszólt a kispártoknak, szerinte csak a baloldalra leadott szavazat a kormányváltó szavazat.

Márki-Zay Péter emellett alternatív Békemenetet hirdetett március 15-ére, arra kérte a baloldal szimpatizánsait „jöjjenek fel Budapestre”, ezzel mutatva meg, mennyien vannak.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje mellett a hat összefogott párt vezetői is felszólaltak, feltűnő volt, hogy Jakab Péter és Dobrev Klára nem viselte a Márki-Zay-féle kékszalagot. Előbbi egyébként oda is szúrt a jelöltnek, illetve a lebonyolítást is kritikával illette, mint mondta, nem fog évet értékelni 3 percben, ennyit kaptak ugyanis a pártvezetők arra, hogy megtartsák beszédeiket. A hat párt közül egyébként csak a DK nem saját elnökét delegálta a felszólalók közé, Gyurcsány Ferenc azt élő adás pillanatképein sem volt látható.

Fidesz: A Gyurcsány-show mai adását láttuk

A Gyurcsány-show mai adását láthattuk: egy rendkívül kínos epizódszereplő áll a baloldal színpadán, aki mögött valójában Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni a hatalomba – reagált Márki-Zay Péter beszédére a nagyobbik kormánypárt. Mint írták,

a baloldal miniszterelnök-jelöltje azokat a Gyurcsányékat akarja hatalomra segíteni, akik egyszer már tönkretették a magyar gazdaságot, elvették a 13. havi nyugdíjat, egekbe emelték a rezsi árát, munkanélküliséget és megszorításokat hoztak a magyarokra.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje az elmúlt hetekben már ismertette a baloldal valódi programját: megint el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adórendszert, a minimálbért és fizetőssé tenné az egészségügyet. Beengedné a migránsokat és az LMBTQ-propagandát is. Naponta sértegeti a választókat, a vidékieket, a falusiakat, a nőket, a külhoni magyarokat, a fogyatékkal élőket, listázni akarja a zsidókat, a cigányokat, a hatalom reményében örvendezik az idősek halálán, képviseli a fasisztákat és a kommunistákat. Zagyva, összevissza beszéde nemcsak kínos, de komoly veszélyt jelent Magyarország biztonságára is – tették hozzá.