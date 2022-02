A kommünikében úgy fogalmaznak, ez a HM és Magyar Honvédség számára is történelmi pillanat.

Azt írták: csütörtökön mintegy húszezer katona számára kezdődött meg a hathavi illetménynek megfelelő összegű, a köznyelvben csak fegyverpénznek nevezett juttatás kifizetése.

Magyarország kormánya ezzel ismeri el és becsüli meg azt az áldozatos munkát, amit katonáink a haza szolgálatában tesznek itthon, a határok mentén, missziós szolgálatukban és immár harmadik éve a koronavírus-járvány elleni védekezésben

– hangsúlyozta a HM.

A közlemény szerint a juttatásra a kormányrendeletben foglaltak alapján azok a hivatásos és szerződéses katonák jogosultak, akik jelenleg is aktív szolgálatban állnak vagy nyugdíj előtti rendelkezési állományban vannak. A kormány családtámogató politikájával összhangban azok a katonák is jogosultak e juttatásra, akik jelenleg családalapítás miatt vannak távol a mindennapi szolgálattól – tették hozzá.

A HM arra is felhívta a figyelmet: „mivel a katonai jogviszony létesítése önmagában is elköteleződés a haza védelme iránt”, így a fegyverpénzre – a próbaidő eredményes letöltését követően – a jelenleg még próbaidejüket töltő katonák is jogosultak.

A hathavi távolléti díjnak megfelelő juttatás utalása megkezdődött, így annak egy-két napon belül, de – a próbaidejüket töltőket leszámítva – legkésőbb február 15-ig valamennyi érintett számlájára meg kell érkeznie – olvasható a közleményben.

