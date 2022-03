Cikkünk frissül! Jelenleg a titkos szavazás zajlik a parlamentben, az eredményhirdetés és az eskütétel fél 12 után várható.

Ma önökön, demokratikusan választott képviselőkön keresztül választ új államfőt az ország – kezdte Novák Katalin csütörtökön államfőjelölti beszédét. Elmondta, az Oroszország által indított háború mindent felrúgott, hiszen már éppen kezdtünk fellélegezni a koronavírus után.

Mint mondta, 14 napja van háború a szomszédunkban, Novák Katalin az elmúlt héten négy püspökkel járt Kárpátalján kifejezve, hogy az ott élő magyarok ugyanolyan fontosak, mint az anyaországiak és az ukrajnai menekültek.

Nincs rosszabb egy háborúnál, nemzeti hitvallásunk azonban kimondja, múlhatatlanul szükség van a lelki és szellemi megújulásra, ez nincs másképp a 21. században sem

– fogalmazott.

A magyarok békét akarnak, a nők a békét akarják, hiszen békében lehet építkezni, gyarapodni, egymásra mosolyogni. Novák Katalin arról is beszélt, hogy az első életre szóló szövetséget férjével kötötte, majd köszönetet mondott Martonyi János volt külügyminiszternek, hogy megtanulhatta tőle a klasszikus diplomácia fortélyát. Balog Zoltánnak, az Emmi korábbi vezetőjének pedig azt köszönte meg, hogy megtanulhatta: Isten legfontosabb erőforrása az ember.

Orbán Viktornak azt köszönte meg, hogy részese lehetett a nemzet építésének. Novák Katalin elmondta, hogy akit államfőnek választanak, annak az a feladata, hogy a következő öt évben az életével, a munkájával, a megjelenésével, a tetteivel mutassa meg az ország valóban szép arcát.

Felkészültem a feladatra, készen állok – jelentette ki Novák Katalin. Mint fogalmazott, „nekem minden magyart képviselnem kell. Én is maradok, aki vagyok. A nekem adott tálentumokat arra fogom használni, akinek a békességre és megértésre van szüksége. Ehhez nem levennem kell a keresztet a nyakamból, hanem a szívemhez fogom szorítani”. Ígérete szerint ott lesz a városokban és falvakban, felkeresi a faluvégi cigánytelepeket, a határon túl élő magyarokat, az egyik első látogatása pedig Varsóban lesz.

Novák Katalin úgy fogalmazott,

nem ahhoz képest, hanem annak köszönhetően kívánok jó köztársasági elnöke lenni Magyarországnak, hogy nő vagyok. Tettekre készülök, anyaként és feleségként a békességre törekszem, államfőként is

– jelentette ki.

Mint mondta, „a világnézetünk magyar, de nem esünk hasra attól, ha valaki angolul szólal meg. Nem majmolni akarjuk azt a világot, Magyarország soha nem lesz Svájc, nekünk a Balaton a riviéra”.

Novák Katalin szerint az április 3-i választás sorsdöntő lesz, és bízik benne, hogy a választópolgárok nem tévesztik szem elől a nemzeti érdeket és a gyermekek jövőjét. Hangsúlyozta: megválasztása esetén azon a fundamentumon fog állni, amit az alaptörvény jelent, nem a hatályos jogrend lebontásán, hanem az alkotmányosság őreként, annak fenntartásán fog munkálkodni. Szent István intelmeit zsinórmértéknek tekinti, kiemelve az irgalmasságot, a kíméletességet, az alázatosságot, a szelídséget, a becsületességet és a szemérmességet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés

– zárta beszédét Novák Katalin.

A családja most is vele van

Novák Katalin, a Fidesz-KDNP jelöltje a parlamenti ülés megkezdése előtt közösségi oldalán fotót tett közzé. A bejegyzésből kiderül, hogy a parlamentbe a családja is elkísérte. Azt írta a kép mellé: "Sokat jelent számomra, hogy a családom most is velem van."

A köztársasági elnök megválasztására, majd ünnepélyes eskütételére az Országgyűlés 2022. március 10-i, csütörtöki ülésén kerül sor 9.30-kor – derül ki a parlament sajtóosztályának közzétett tájékoztatójából. Áder János utódja minden bizonnyal a Fidesz–KDNP jelöltje, Novák Katalin volt családügyi miniszter lesz, akit mind a 132 kormánypárti képviselő a támogatásáról biztosított – írja az Origo.

Novák Katalin: A családok sorsa marad a szívügyem

Akik azt mondják, én csak egy bábu leszek ebben a tisztségben, valójában nem engem, hanem a nőket becsülik le. Nem feltételezik, hogy egy nő önálló döntésekre képes, szuverén közéleti szereplő lehet

–nyilatkozta jelöltségéről az Indexnek nemrég adott interjúban Novák Katalin, aki egyértelművé tette, hogy a jövőben is a magyar gyerekek, a családok sorsa marad a szívügye, köztársasági elnökként is értük dolgozik majd.

Áder János következetesen képviselte a teremtett világ védelmét. Ez az ügy nekem is fontos: a második szakirányom a környezeti menedzsment volt. Ahhoz azonban, hogy legyen kinek megőrizni a Földet, szükség van a gyermekekre, a következő generációkra.

A közös magyar jövő részei a határon túl élő nemzettársaink, ugyanígy a beteg gyermeket nevelő vagy egyszülős családok, de a felzárkózó roma közösségek is. Rájuk különösen oda fogok figyelni – mondta Novák Katalin.

Angolul, franciául, németül és spanyolul beszél

Novák Katalin 1977. szeptember 6-án született Szegeden. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd a Szegedi Tudományegyetem, valamint az Université Paris X közösségi és francia jogi képzését is elvégezte. Az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is élt, dolgozott.

Angolul, franciául és németül folyékonyan beszél, ezekből a nyelvekből felsőfokú nyelvvizsgája is van, de spanyolul is beszél társalgási szinten. A 2018-as országgyűlési választáson a Fidesz országos listájáról szerzett mandátumot.

Komoly programok kidolgozása

Háromgyermekes családanyaként és a magyar kormány demográfiai törekvéseinek felelőseként célja volt a vágyott gyermekek megszületésének elősegítése, a gyermeket nevelő családok megerősítése, a családalapítás előtt álló fiatalok támogatása, a generációk közötti együttműködés ösztönzése. Novák Katalin már többször is kifejtette, kiemelten fontosnak tartja, hogy a nőknek ne kelljen lemondaniuk a családalapításról, ha fontos számukra szakmai karrierjük.

A miniszter nevéhez fűződik egyebek mellett a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért kutatóintézet létrehozása, a családok éve 2018-as meghirdetése, a kétévente rendezett Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozók megszervezése, olyan nemzetközileg is elismert lehetőségek kidolgozása, mint

a babaváró támogatás, a négygyermekes édesanyák szja-mentessége, az otthonteremtési program és a bölcsődei fejlesztések elindítása.

Novemberben mutatták be a szerkesztésében kiadott, ötven ember – köztük író, költő, humorista, pap, sportoló, tudós, gazdasági és közéleti szereplő – családról szóló írásait tartalmazó Ami a miénk című kötetet.

A hatodik köztársasági elnök

Ha Novák Katalint megválasztják köztársasági elnöknek, akkor ő lesz az 1990 utáni magyar történelem hatodik államfője. Göncz Árpád 1990-2000 között, Mádl Ferenc 2000-2005 között, Sólyom László 2005-2010 között, Schmitt Pál 2010-2012 között, míg Áder János 2012-2022 között töltötte be a legmagasabb közjogi tisztséget Magyarországon.

