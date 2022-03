Elítélte az elmúlt napok a magyarországi választások megzavarására alkalmas eseményeit, és a történtek kivizsgálását, az elkövetők felelősségre vonását sürgette a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában Weronika Przebierala, a Szövetség a Közjóért szervezet képviseletében a héten hazánkban közreműködő nemzetközi választási megfigyelők helyettes vezetője.

Ha ez az értesülés beigazolódik, akkor ez a választási folyamatba való beavatkozás újabb formája, és az elkövetőket azonnal felelősségre kell vonni

— mondta Przebierala a Mediaworks Hírcentrumának mai cikkével kapcsolatban, amelyben az áll: súlyos választási csalást követett el Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnökjelölt választási kampánycsapata. A Bajnai Gordon egykori miniszterelnökhöz köthető DatAdat-csoport egy törvénytelenül megszerzett adatbázis felhasználásával több mint egymillió választónak küldött sms-t.

Ma a kidobott erdélyi szavazólapokról is értesültünk. Nem szabad alábecsülnünk az ilyen eseteket, minden incidenst részletekbe menően ki kell vizsgálni, hogy meg lehessen állapítani, hamisítványokról vagy provokációról van-e szó

— tette hozzá a nemzetközi megfigyelőcsoport misszióvezető-helyettese, az Ordo Iuris lengyel kutatóközpont nemzetközi jogi irodájának igazgatója. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a rejtélyes szavazólapokkal kapcsolatban azt mondta: „egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék”.

Hétfőn — mint arról a Mediaworks lapjai is beszámoltak — internetes bűnözők feltörtek több magyar hírportált. Érintett volt többek között a Metropol, a Nemzeti Sport és a 888.hu is. A baloldali bűnözők a Mediaworks internetes oldalait támadták meg, el akarván hallgattatni a konzervatív, jobboldali hangokat, írta az Origo.hu. A hekkerek olyan információt is közzétettek a feltört oldalakon, miszerint Márki-Zay több választási ígérete is teljesült már. Az Origo rendőrségi feljelentésről is írt az üggyel kapcsolatban.

Weronika Przebierala azt mondta:

Minden ilyen eseményt egyformán el kell ítélni, attól függetlenül, hogy milyen médiatermék vált az áldozatává. Senkinek a jogát nem lehet megkérdőjelezni arra vonatkozóan, hogy maga választhassa meg a forrást, amelyből tájékozódik. Az ehhez való jognak a megvonása, különösen egy választási kampány idején, rendkívül veszélyes incidens. Ráadásul értesüléseink szerint az elkövető kompetensnek érezte magát abban, hogy eldöntse, mi igaz és mi nem, amikor a feltört oldalakat becsmérlően minősítette.

A hajrában különösen súlyos vétségek

A lengyel megfigyelő szintén elítélte, hogy szerdán pedig a Fidesz honlapját törték fel ismeretlenek, elérhetetlenné téve a kampány hajrájában a kormánypárt egyik fő kommunikációs csatornáját, és beleavatkozva ezzel a választási küzdelembe. — Ez is súlyos beavatkozás a választási folyamatba: annál súlyosabb megfosztani a választópolgárokat a tájékozódás lehetőségétől, minél közelebb van a választás napja. Nyilvánvaló, hogy a kampánynak nagy jelentősége van a választók döntésének kialakításában — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek.

Csütörtöki hír szerint több új balliberális delegálttal bővült az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) magyarországi választási megfigyelői missziója. Przebierala kifejtette:

Az EBESZ nemzetközileg elismert szervezet, amelynek egyik feladata, hogy az egész világon jelentést készítsen a választási megfigyelői missziókról az egyes országokban. Önmagában nem negatív, hogy nőtt a delegációja tagjainak a száma. Az EBESZ magyarországi időközi jelentése viszont már kétségeket ébreszt, mivel annak szerzői gyakran meg nem nevezett forrásokra hivatkoznak, illetve súlyos aggodalomra okot adva veszik át egy politikai párt véleményét, amikor bírálják a magyar választási rendszert. Véleményem szerint alapvető, hogy ne feledkezzünk meg a választási megfigyelő feladatáról, ami mindenekelőtt nagy felelősséggel jár: erősíti a demokratikus intézményeket, építi a választási folyamatokba vetett közbizalmat és segít a választási visszaélések leállításában.

A Magyar Nemzetnek adott e heti interjújában Jerzy Kwasniewski, a Szövetség a Közjóért választási megfigyelőinek lengyel vezetője is bírálta az EBESZ jelentését, szerinte a szervezet elfogultan lépett fel Magyarországon.