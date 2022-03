Cikkünk frissül

Telefonon tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök Olaf Scholz német kancellárt és Mario Draghi olasz miniszterelnököt azzal a döntésével kapcsolatban, hogy az orosz gázért rubelben kell majd fizetni - közölte szerdán a Kreml sajtószolgálata.

Putyin külön tárgyalt a két európai vezetővel. A moszkvai tájékoztatás szerint az elszámolás rendjét azért változtatják meg, "mert az EU tagállamai a nemzetközi jogot megsértve befagyasztották a Bank Rosszii devizatartalékait".

A Kreml szerint Putyin és Scholz eszmecserét folytatott az orosz-ukrán tárgyalások Isztambulban kedden megtartott újabb fordulójáról. Megvitatták a civilek biztonságos evakuálásának kérdését a harcok helyszínéről, mindenekelőtt Mariupolból.

Az orosz elnök Draghit is tájékoztatta az orosz-ukrán tárgyalásokról.

Putyin március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalannak minősített országokkal a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra. Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is szállít földgázt "a korábban megkötött szerződésekben rögzített árképzési elveknek megfelelő mennyiségben és áron". Hangsúlyozta, hogy a változások csak a fizetés pénznemét érintik.

Putyin azt mondta, hogy a külföldi fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani a szükséges tranzakciók lebonyolítására, és világos, átlátható fizetési eljárást kell kialakítani számukra, beleértve a rubel vásárlását az orosz devizapiacon. Az ügyletek új ügymenetét az elnöki utasítás értelmében csütörtökig kell kidolgoznia jegybanknak és a kormánynak.

Putyin üzent: ezt követeli Ukrajnától

Vlagyimir Putyin francia kollégájával, Emmanuel Macronnal kedd este folytatott telefonbeszélgetése során kijelentette, hogy Mariupol orosz ágyúzása csak akkor ér véget, ha a várost védő ukrán csapatok megadják magukat - közölte a Kreml.

Újabb támadásra készülnek az oroszok

A hivatalos nyilatkozatok ellenére a helyi lakosok arról számolnak be, hogy az oroszok továbbra is kíméletlenül bombázzák az ukrán fővárost - számolt be erről a Fox News nyomán az Origo.

Az orosz erők továbbra is kíméletlenül bombázzák Kijevet, annak ellenére, hogy a hivatalos nyilatkozatok szerint az orosz csapatok kivonulnak Kijevből és Csernyihivből, hogy újra a keleti Donbasz régióra összpontosítsanak - mondták a Fox Newsnak kijevi lakosok.

A tegnapi nyilatkozataik után egyáltalán semmi sem változott" - mondta Maryan Zablotskyy ukrán parlamenti képviselő, aki feleségét és gyermekét menekítette ki Kijevből.

A harcok folytatódtak egész éjszaka Kijev környékén. Kénytelenek visszavonulni a Kijev körüli különböző területekről, de csak akkor, ha sikeresen visszaszorítják őket"

- jegyezte meg Zablotskyy.

A tegnapi nyilatkozat csak néhány katonai kudarc elismerése, és végre rájöttek, hogy túlságosan megfeszültek az erőik. Egyes egységeik Irpinynél már közel voltak ahhoz, hogy bekerítsék őket"

. - tette hozzá.

AZ UKRÁN ERŐK HÉTFŐN VISSZAFOGLALTÁK A KIJEV MELLETTI IRPINY VÁROST.

Oroszország kedden azt állította, hogy csökkenti katonai jelenlétét Kijevben és Csernyihivben. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter állítólag azt mondta, hogy a kelet-ukrajnai Donyec-medence "felszabadítása" Moszkva elsődleges célja.

Semmiféle változás nem történik. Mindössze a prioritások eltolódásáról van szó - dél felé mozgatják az erőket .A harcok Kijev közelében maradnak, ahogy most is vannak. Semmi sem fog változni. Mindössze annyi változott, hogy a legfőbb prioritásuk már nem Kijev, hanem a déli donyecki és luhanszki régiók" - mondta Mark Savchuk, az Ukrajnai Önkéntes Újságírók Kezdeményezés (UVJI) kijevi koordinátora.