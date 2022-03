Minden nemzet életében vannak olyan kiemelkedő pillanatok, amikor hősök születnek, akik önfeláldozásból, küzdeni tudásból, hazaszeretetből örök példát adnak az utókornak. 1848. március 15-e ilyen nap volt - közölte a KDNP frakcióvezetője kedden az MTI-vel.

Simicskó István közleménye szerint megannyi híres és ismeretlen hazafi, aki az embert próbáló időben is meghallotta nemzete hívó szavát, bátran és önzetlenül állt ki a közös ügy mellett, legféltettebb kincsét, az életét áldozták fel a szabadságért, családja és nemzete jövőjéért. Tetteik, küzdelmeik, eredményeik, diadaluk és tragédiájuk a magyarság örökségét alkotják, a közös emlékezet részei, a nemzeti identitás meghatározói - emelte ki.



Hozzátette, hogy eltelhetnek évtizedek, évszázadok, a célok mégsem változtak: "egyenes derékkal kiállni nemzetünk szabadságáért, oltalmazni családunkat, megóvni az elesetteket és Istenre tekintve jobbá tenni a világunkat."



Múltunkból tanulnunk kell, hőseink példamutatásából pedig erőt merítenünk. Háborúk, világjárvány, és a mindezek okozta gazdasági nehézségek közepette is irányban tartjuk a kormányrudat, soha nem szem elől tévesztve azt, hogy honnan jöttünk és merre is tartunk - írta a frakcióvezető.

