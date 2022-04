Az ellenzéki választók háromnegyede jobbnak látná a kormányváltás esélyeit Gyurcsány Ferenc visszavonulása esetén – derül ki abból a kutatásból, amelyben a földcsuszamlásszerű Fidesz-győzelem okairól kérdezte az ellenzéki és a bizonytalan szavazókat a 21 Kutatóközpont megbízásából az Iránytű Intézet.

A 24.hu által közzétett felmérés szerint az MSZP-sek 72, a jobbikosok 80, a momentumosok 89 százaléka, de a párt nélküliek, illetve a kutyapártosok és mihazánkosok túlnyomó többsége is ezen a véleményen van. Sőt, még a DK-sok 42 százaléka is egyetért az állítással. A DK-s válaszadók kedvelik ugyan a volt miniszterelnököt, de tudatában vannak annak, hogy jelenléte sok választót taszít, továbbá az sem zárható ki, hogy a legnagyobb ellenzéki párt már sok Gyurcsányt nem kedvelő embert tud megszólítani – áll az elemzésben. Eszerint a megkérdezettek relatív többsége, 47 százalék szerint a kormánypártok anyagi és főleg médiafölénye volt a vereség fő oka, de minden második választó szerint az ellenzék elégtelen teljesítménye is hozzájárult az egyértelmű végeredményhez.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban 2021. augusztus 29-én (MTI/Mohai Balázs)