A 2018-as választási vereséget követően sorra mondtak le az ellenzéki pártok vezetői. A Jobbik, az MSZP, az LMP, de még az Együtt is vállalta a felelősséget. Sőt, Hadházy Ákos - aki az LMP társelnöki posztjáról mondott le -, arra biztatta az ellenzéki politikusokat, hogy egy ilyen eredmény után illik távozni. Ehhez képest, most amikor az egész ellenzéki összefogás kudarcot vallott, senki nem hajlandó felelősséget vállalni. Mint emlékezetes, a DK, a Jobbik és az LMP szinte azonnal Márki-Zay Péterben látta meg a kudarc okát. De talán az ellenzéki pártok belső állapotát Kunhalmi Ágnes nyilatkozata mutatja be a legjobban, ugyanis az MSZP társelnöke szerint hiába mondanának le, nincs váltósor.