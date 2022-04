„Fővárosunkban igazi biciklisforradalom zajlik” – írta egy pár nappal ezelőtti Facebook-posztjában Karácsony Gergely főpolgármester. A főpolgármester a posztjában arról dicsekedett, hogy mi mindent tesznek a kerékpárosokért a fővárosban. Mint írta, számos különböző útfelújítási projekt teremtett biztonságosabb és kényelmes kerékpározási lehetőséget a külvárosi utakon is. Kifejtette, hogy idén elkészül az Október 23. utca felújítása is, ami közvetlen kapcsolatot teremt a Nagykörút déli szakasza és Újbuda főbb útvonalai között. „Uniós forrásokból el fogjuk indítani az első budapesti bringasztrádák kialakítását, fejlesztjük az európai szintű EuroVelo útvonalak minőségét” – fogalmazott a főpolgármester. Ugyanakkor a városvezető egyelőre csak általánosságokban, konkrétumok nélkül beszélt erről a lehetőségről - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A 2020-ban már elkészült, Aktív és mikromobilitás Budapest 2030 nevű, a főváros által kiadott dokumentumban már szó volt a lehetséges budapesti bringasztráda-hálózatáról. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert a gépjárművek által elfoglalt közterületek aránya a főútvonalakon és a belvárosban elérte a fizikailag lehetséges maximumot, és a parkolási gondok is egyre súlyosabbak lettek.

Mint írják, romlott a levegő minősége, növekedett a zajterhelés, a legforgalmasabb útvonalak mentén tönkrement a kereskedelem, vagyis a főváros élhetősége drasztikusan romlott. A világ progresszív nagyvárosaihoz hasonlóan Budapest is az aktív és mikromobilitás (gyaloglás, kerékpározás, elektromos rásegítésű kerékpározás és rollerezés) fejlesztésétől vár segítséget a város élhetőségének javítására.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzet megkeresésére kiemelte: a biciklisztráda kiépítése kívánatos, de egyelőre életszerűtlen. A kormánybiztos felhívta a figyelmet arra is, hogy egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy ez a beruházás mit is takar. Biciklisztráda egy olyan útszakasz, ahol kerékpárral akadálymentesen lehet gyorsan haladni. Mint mondta, megfelelő tervek alapján azonban lenne értelme ennek.

Révész Máriusz szerint aggodalomra ad okot az, hogy a fővárosi vezetés részéről folyamatos improvizációt érzékel a témában. Úgy gondolja, mindenekelőtt a régi biciklis útvonalakat kellene befejezni, például a Rákospataknál az építkezések nem haladnak.

Révész Máriusz kiemelte, hogy az EuroVelo útvonalak építésére a kormány sok pénzt különített el, az EuroVelo 14 Budapest–Balaton szakasza őszre fog elkészülni, de azt nem tudni egyelőre, hogy a fővároson belül hogyan halad tovább. A kormánybiztos hozzátette: sok elmaradása van a fővárosi önkormányzatnak.

Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szakmai vezetője a lap megkeresésére kifejtette, hogy eddig mindegyik főpolgármester tett a kerékpáros közlekedésért, és hangsúlyozta, hogy üdvözlik a biciklisztráda ötletét, ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az átgondolt koncepciók és a konkrét intézkedések bemutatása még hiányzik. A Magyar Közlekedési Klub elnöke, Pongrátz Gergely a tervekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: alapvetően támogatják az elképzelést, de a részleteket még nem ismerik. Szerinte fontos lenne tudni, hogy hogyan lesznek a mellékutak kiépítve, mert Budapesten jelenleg is vannak olyan utak, például a Lágymányosi hídnál, ahol szerencsétlen átvezetések vannak.

Érthetetlen, miért nem lett folytatása a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztési programnak, amelyet még az előző, fideszes városvezetés hirdetett meg.

Az Origo hívta fel korábban a figyelmet, hogy a magát zöld és kerékpárosbarát polgármesternek nevező Karácsony leállította a programot. Megválasztása előtt többször azt fejtegette, túl kicsi a kerékpárosok aránya a közlekedésben. Ennek ellenére szinte első dolga volt, hogy leállítsa a Dél-budapesti kerékpárosbarát programot. Sajtóhírek szerint még 2016. december 20-án írták alá az európai uniós támogatásból megvalósuló, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések címet viselő projekt támogatási szerződését, amelyet a fővárosi önkormányzat a BKK Zrt.-vel és az érintett kerületekkel közösen, konzorciumban valósított volna meg. A projekt tervezett összköltsége bruttó kétmilliárd 387 millió forint, és az EU ezt a projektet száz százalékban finanszírozta volna.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)