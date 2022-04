Fenyegetések 2022.04.19. 18:13

Bombariadó van több budapesti és vidéki plázában is

Hangosbemondóban kérik a vásárlókat, hogy haladéktalanul hagyják el az épületet az Árkádban és a Corvin Plázában is. Erről érkezett hír a Mammutból, az Aréna Plázából, a Westendből és a MOM Parkból is. Bombariadó van a Debrecen plázában és Győrben is. A rendőrök az Origónak elmondták, hogy az érintett plázákba tűzszerészeket küldtek, és közben nyomozást indítottak közveszéllyel fenyegetés miatt. A támadók minden esetben e-mail-ben küldték el a fenyegetést.

Üzemzavar miatt a bevásárlóközpont néhány perc múlva bezár. Kérjük, kövessék munkatársaink utasításait. A legrövidebb úton hagyják el az épületet. Járműveiket hagyják a parkolókban - ezt mondják be az Árkádban a hangosbemondóban, tudósított az Origo munkatársa a helyszínről. Forrás: Origo Nem sokkal később a Corvin Plázából is kiküldtek mindenkit. Forrás: Origo A Haon.hu azt írja, bombariadó volt Debrecenben, a MÁV Piac utcai területi igazgatóságának épületében. A lap úgy tudja, a debreceni Malomparkban és a Debrecen Plazában is bombariadó miatt kellett elhagynia az embereknek a bevásárlóközpontot. Az Origo információi szerint az előbb említetteken túl, az Aréna Plázában, egy kaposvári plázában, a Mammutban, és egy győri Plázában is bombariadó van. Több budapesti plázából kaptunk bejelentést arról, hogy azzal fenyegették meg őket, hogy a bevásárlóközpontjukban bomba van – mondta el a portál megkeresésére Csécsi Soma a Budapesti rendőr főkapitányság szóvivője. A támadók minden esetben e-mail-en küldték a fenyegetést. A rendőrök azonnal tűzszerészeket küldtek a plázákba, és közben nyomozást indítottak közveszéllyel fenyegetés miatt.

