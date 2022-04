A magyar politikai-, választási-, jogi- és médiakörnyezet lehetővé teszi valamennyi politikai párt és mozgalom tisztességes és szabad versenyét – állapították meg a vasárnapi voksolásokkal kapcsolatosan cseh választási megfigyelők.

A megfigyelők értékelése szerint a magyar politikai-, választási-, jogi- és médiakörnyezet lehetővé teszi valamennyi politikai párt és mozgalom tisztességes és szabad versenyét

– áll abban a Magyar Nemzet számára eljuttatott sajtóközleményben, melyet az Alipro nevű csehországi szervezet választási megfigyelő missziója jegyez. A csehek tapasztalatai szerint a magyarok megfelelően gyakorolhatták szavazati jogukat és választhatták meg képviselőiket az Országgyűlésbe.

– Megfigyeléseik alapján a misszió tagjai arra a következtetésre jutottak, hogy

a magyar választási folyamat szilárd, és gyakorlatilag nem hagy teret választási csalásnak. Ezek a következtetések a népszavazásra is vonatkoztathatók

– olvasható az összegzésben.

A közleményből kiderül, hogy a megfigyelő misszió tagjai folyamatosan figyelemmel kísérték a választási kampány megfelelő lebonyolítását, beleértve a választási reklámokat és a média általános helyzetét.

A választási kampány során a megfigyelők megállapították, hogy jelentős számú választási plakátot rágalmazó feliratokkal vagy az ábrázolt személyeket gúnyoló matricákkal csúfítottak el. – Ez a vandalizmus főként a nagyvárosokban történt, és elsősorban a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeit érintette – írták.

Megfigyeléseik szerint

a magyarországi médiapiac meglehetősen kiegyensúlyozott, bár polarizált, egyes médiumok nyíltan kiállnak az egyik vagy másik párt mellett.

– Mindazonáltal

mind az ellenzéki, mind a kormánypárti erők szabadon hozzáférhetnek a médiához, és a sajtó piaci részesedése nagyjából egyenlően oszlik meg a politikai vonalak mentén.

A médiapiacon számos nagy szereplő van jelen, amelyek a sajtótermékek széles portfóliójával rendelkeznek, emellett számos kis, független médiaszolgáltató is létezik – fogalmaztak.

Mint írták, „a közösségi média egyre inkább a kampányolás és a hírekhez való hozzáférés fontos színterévé válik, mivel sok választópolgár a közösségi médiára elsődleges információforrásként tekint, és számos hírportált az ott található linkeken keresztül tekint meg”. „Ennek kapcsán érdemes rámutatni, hogy egyes sajtótermékeket minden látható ok nélkül »árnyéktiltással« sújtanak, azaz a Facebook mesterségesen szűkíti az elérésüket, így korlátozva a hírfogyasztók hozzáférését” – jegyezték meg.

A választások napján a misszió 15 szavazóhelyiséget látogatott meg, ahol azt tapasztalták, hogy a delegáltak

minden törvényes eljárást szigorúan betartottak.

Emellett a választási eljárás minden egyes lépését a választási bizottság legalább két tagja végezte, így ellenőrizték egymást. A választókörökbe érkező szavazóknak legalább két dokumentumot be kellett mutatniuk, továbbá a választási névjegyzéket is alá kellett írniuk. A beszámoló szerint a szavazatszámlálásban a bizottság minden tagja részt vett, így ellenőrizték is egymás munkáját. Szabálysértést a misszió sehol nem tapasztalt.

Borítókép: Egy nő átveszi a szavazólapokat a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án. Fotó: MTI/Balázs Attila