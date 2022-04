A Momentum végülis leteszi az esküt a parlamentben, utána meg bojkottálják

– adta hírül közösségi oldalán ma reggel Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője szerint ebből kiolvasható, hogy a momentumos politikusoknak

a pénz kell, a munka nem.

Emlékezetes, Fekete-Győr András még néhány hete Hadházy Ákossal jelentette be, hogy bojkottálják a parlament alakuló ülését. Azóta viszont kiderült, hogy ha így tesznek, nem tudják felvenni bizottsági helyeiket, és hivatalosan nem is válnának képviselővé. A napokban egyébként az LMP mellett az MSZP és a Párbeszéd is egyértelműen jelezte, hogy részt vesznek az alakuló ülésen,

úgy tűnik, most a Momentum is visszavonulót fújt.

