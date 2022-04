Súlyos harcokról számoltak be az ukránok



Az ukrán hadsereg arról számolt, hogy pénteken 9 orosz támadást vertek vissza, közben elpusztítottak 8 tankot, 44 páncélozott járművet, 16 egyéb járművet, és 10 tüzérségi rendszert. A Telegramon azt is írták, hogy az oroszok sikertelenül próbáltak meg Odessza infrastruktúrájának kritikus pontjait támadni - írja a The Guardian.



Szombaton újra megpróbál civileket evakuálni Mariupolból a Vöröskereszt



Szombaton újra megpróbál civileket evakuálni Mariupolból a Vöröskereszt - írja a Reuters. A szervezet pénteken egy 54 buszból álló konvojt akart bejuttatni az ostromlott városba, de a körülmények nem voltak elég biztonságosak, ezért vissza kellett fordulniuk.



Mariupolban még körülbelül 100 ezer civil vár arra, hogy evakuálják - írja a Sky News.

Lakosok sétálnak a Donyecki Népköztársaságban, Mariupolban egy ágyúzások következtében megsemmisült lakóépület előtt

Forrás: Ilya Pitalev / Sputnik/AFP

Az amerikai kormány 300 millió dollár értékű további fegyvert akar adni Ukrajnának



Az amerikai védelmi minisztérium bejelentette pénteken, hogy 300 millió dollár értékű további fegyvert akar adni Ukrajnának azon felül, amelyet Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta már megígért neki.



Az új védelmi segélycsomagban különböző drónok, rakétarendszerek, páncélozott járművek, lőszer, éjjellátó berendezések, titkosított kommunikációs eszközök, gépfegyverek, orvosi felszerelések és műholdkép-szolgáltatás szerepel.



Washington ezt megelőzően a háború kezdete óta már ígért 1,65 milliárd dollár értékű fegyvert Ukrajnának, a tavalyi év eleje - a Biden-kormány hivatalba lépése - óta pedig az Ukrajnának adott amerikai katonai segély értéke eléri a 2,3 milliárd dollárt.



Az új ígéret teljesítésére azonban várni kell, mert ezekre a fegyverekre Washington még csak most adja le a megrendelést a gyártóknak - olvasható a közleményben, valamint az is, hogy Washington szövetségeseivel közösen folyamatosan méri fel, hogy Ukrajnának milyen további fegyverekre van szüksége.



Joe Biden amerikai elnök közölte ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel szerdai telefonbeszélgetésükben, hogy az Egyesült Államok kész az ukrán kormánynak további 500 millió dollárt (164,6 milliárd forint) adni közvetlen költségvetési támogatás formájában - emlékeztetett az AP hírügynökség.



Zelenszkij a Twitteren azt írta, hogy közel egy órán át tárgyalt Bidennel, és beszéltek "konkrét védelmi támogatásról, megerősített szankciócsomagról, makroszintű pénzügyi és humanitárius segítségnyújtásról". Ezenfelül Zelenszkij tájékoztatta Bident Ukrajna Oroszországgal folytatott tárgyalásainak állásáról, továbbá az aktuális harctéri helyzetről.



A The York Times című amerikai lap azt jelentette péntek este egy meg nem nevezett tisztségviselőre hivatkozva, hogy az Egyesült Államok szövetségeseivel együtt szovjet gyártmányú harckocsikat akar átadni Ukrajnának a keleti Donbasz régióban várható heves harcokhoz. Az illető szerint ezt Zelenszkij kérte. Azt nem árulta el, hogy hány harckocsiról volna szó, és mely országok adnák.



A Pentagon nem válaszolt a Reutersnek a lapértesülést firtató kérdésére.



Zelenszkij: pénteken több mint hatezer civilt sikerült kimenekíteni három régióból



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette péntek éjjeli szokásos videoüzenetében, hogy az eltelt egy nap során több mint hatezer civilt tudtak kimenekíteni Donyeck, Luhanszk és Zaporizzsja régióból, közülük több mint háromezret Mariupol városból, mert ezeken a helyeken működtek a humanitárius folyosók.

Pénteken megérkezett az ukrán hadsereg ellenőrizte Zaporizzsjába több tucatnyi autóbusz, tele mariupoli civilekkel - jelentette az AFP hírügynökség tudósítója a helyszínről. A hírügynökség megjegyezte: nem lehet tudni, hogy Zelenszkij adataiban benne van-e ez a sok száz ember.



Irina Verescsuk ukrán kormányfőhelyettes azt közölte egy videofelvétellel alátámasztva, hogy 42 busz érkezett Zaporizzsjába, a tudósító 30-at tudott összeszámolni. Olyan mariupoliakról van szó, akik előtte saját járműveiken el tudtak jutni az orosz kézen lévő Berdjanszkba, egy köztes településre. Az oroszok Berdjanszkban szállították őket buszokra.



Az ukrán légierő továbbra is ellenőrzése alatt tartja az ország légterét, a támadó orosz erők sikertelenül próbálják felszámolni a légierőt - közölte péntek este Mikola Olescsuk altábornagy, a fegyvernem parancsnoka közleményben. Az orosz hadsereg kevésbé támad harci gépekkel és bombázókkal, inkább a távolból rakétákkal - tette hozzá. Olescsuk modern fegyvereket kért az ország nyugati szövetségeseitől, köztük harci gépeket, légvédelmi rakétákat.



A dpa hírügynökség megjegyezte, hogy a tábornok kijelentéseinek helytállóságát független forrásból egyelőre nem lehet ellenőrizni.