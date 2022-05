A tárcavezető a fórum második napját megnyitó beszédében azt hangsúlyozta: a Republikánus Párt fő irányvonalát tekintve lényegesen közelebb áll a magyar kormány felfogásához. Szerinte ez azért van, mert a nyugat-európai kereszténydemokrata jobboldal elfogadja, hogy a mércét a baloldal, a liberálisok, újabban a zöldek határozzák meg, és ezek között a szabályok között igyekszik működni.

Amikor az Európai Parlament határozatot hoz arról, hogy a férfiak is szülhetnek, akkor nem csoda, hogy sokan érezzük úgy, hogy kontinens főbb politikai irányvonala, a liberális-zöld-baloldali irányvonal nagyon eltávolodott tőlünk - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette: ezzel szemben könnyű alternatívát mutatni, mert csupán azt kell mondani, amit a magyar alkotmány is kimond, hogy az apa férfi, az anya nő.

Megjegyezte: azt már az alkotmány nem mondja, talán abszurditás is lenne, ha mondaná, hogy a férfiak pedig nem szülhetnek, de a "realitásoktól ma már az abszurditások nem állnak távol Európában". Ezért rendkívül fontosnak nevezte, hogy világosan rögzítsék azokat a politikai álláspontokat, véleményeket, megkérdőjelezhetetlen és maguktól értetődő igazságokat, amelyek nélkül nem érdemes a politikában részt venni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta,

a kormány 2010 óta nagyon sokat tett azért, hogy Magyarországon jelen legyenek a maguktól értetődő igazságok, ezeket senki ne kérdőjelezze meg, és az élet minden területén világosan megismerhetőek legyenek.Megjegyezte: Magyarországon a rendszerváltás után azok akarták megmondani, hogy milyen a liberális demokrácia, akik korábban a kommunista diktatúra működtetői közé tartoztak. Ők - folytatta - éppen azért tekintenek "fékezhetetlen gyűlölettel" a jelenlegi kormányra, mert ezt nem hagyta, és demokratikus választásokat nyert velük szemben 2010 óta negyedszer.

Jelezte: Magyarországon van konzervatív sajtó és a think tank-világban is van egy erős polgári, jobbközép, konzervatív jelenlét, ami lehetőséget ad a politikai versenyre, és arra is, hogy az élet más területén is világossá tegyenek alapvető szabályokat.

Ilyen szabálynak nevezte a gazdasági versenyképességet és azt, hogy mindenkinek legyen lehetősége dolgozni. Hangsúlyozta: 2010-ben megszüntette a kormány az "Egyesült Államokból nézve kifejezetten kommunistának tűnő" segélyezési rendszert, és állami közmunkaprogramot vezetett be.

A kormány intézkedéseinek eredményeképpen a 12 százalékos munkanélküliség mostanra 3,5 százalékra csökkent, és egymillióval többen dolgoznak, mint egy évtizeddel ezelőtt - mondta, hozzáfűzve, hogy ez páratlanul nagy teljesítmény a rendszerváltoztatás óta eltelt 32 évben.Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány az ideológiából következő gyakorlati cselekvésben is el tudott érni eredményeket. Erre a Magyar falu programot hozta példaként, amelynek köszönthetően - az urbanizációs hatásokkal szemben - elérték, hogy Magyarország 3200 kistelepüléséből 1200-ban nőtt a népesség.

Szerinte ez is jó példa arra, hogy egy ideológiailag világos konzervatív politikának van gyakorlati következménye, és ha a megvalósítás jó, akkor gyakorlati haszna is lesz az ország, az egyének és a politikai közösség számára is.A miniszter az Alapjogokért Központ és az American Conservative Union (ACU) által szervezett eseményen az amerikai republikánusoknak azt kívánta, hogy novemberben az időközi választásokon érjenek el nagy sikert, szerepeljenek jól azok a jelöltek, akik hasonló ideológiai alapokon állnak, mint a magyar kormánypárt.

Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy hosszú távon lesz Magyarországon olyan konzervatív kormány, amelyre az Egyesült Államok mindenkori kormánya partnerként tekinthet, és jelezte, bízik abban, hogy eljön az az időszak, amikor konzervatív elnök és mindkét házban konzervatív többség lesz az Egyesült Államokban.

