– A főváros mostani pénzügyi helyzete rendkívül súlyos – emelte ki a Magyar Nemzet megkeresésére Bagdy Gábor korábbi főpolgármester-helyettes. A Fidesz–KDNP budapesti képviselője úgy fogalmazott: a főváros elfogadta az idei, 2022-es költségvetést úgy, hogy abban ötvenmilliárd hiánnyal számolnak. Harmincmilliárd forintos kölcsönt és húszmilliárd forint támogatást terveztek be, utóbbit az állammal „elfelejtették” megbeszélni – emelte ki Bagdy Gábor. Kifejtette: a múlt héten két fővárosi cégnek a költségvetését is tárgyalta a Fővárosi Közgyűlés, a közműholding és a BKV üzleti tervéből kiderült, hogy a főváros nem tud elég pénzt adni ezeknek a fenntartására.

A BKV finanszírozásából negyvenmilliárd forint hiányzik, 26 milliárd forint mínusszal kalkulálnak és további 14 milliárdot várnak támogatásként a kormánytól. A Mártha Imre vezette közműholding ötmilliárd veszteséggel számol, de összesen százmilliárd hiánya van a fővárosnak

– hangsúlyozta a politikus. Hozzátette: a közműholdingot ugyan átszervezték, ugyanakkor a régi és az új cég is működik, rengeteg felesleges kiadással.

Tarlós István korábbi főpolgármester a Hír TV Napi aktuális című műsorában a napokban kifejtette: nem tudni, mi lett a sorsa az általuk hagyott 200 milliárd forintnak. Mint fogalmazott: Bár Karácsony Gergely és a balliberális oldal egy stabil és erős fővárost örökölt, most mégis a csőd szélén áll Budapest. Hogy mi okozza a főváros, és a BKV csődközeli állapotát?

Karácsony Gergely hárítja a felelősséget a közösségi közlekedés csődjével kapcsolatban, és a kormányt okolja a kialakult állapotért.

Legutóbbi sajtótájékoztatóján a főpolgármester úgy fogalmazott: különböző kormányzati döntések miatt a fővárosi költségvetésből nagyjából évi ötvenmilliárd forint hiányzik, és szerinte jelenleg az iparűzési adó 120 százalékát használják a BKV fenntartására – adott kitérő választ Karácsony a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy pontosan mit értett azon, miszerint előbb fogja választani a pénzügyi csődöt, mint hogy a 4-es, 6-os villamos tízpercenként járjon. A főpolgármester a sajtótájékoztatón hozzátette: a költségvetésből nem tudják finanszírozni a fővárosi közlekedést. A választások után tartott közgyűlésben a főpolgármester ki is emelte: Budapestnek forrásokra van szüksége, és bejelentette, engedélyt kért a kormánytól arra, hogy Budapest felvehessen harmincmilliárd forint hitelt.

Kétséges, hogy sikerül-e megoldania a csődközeli helyzetet a fővárosi vezetésnek

– értékelt Bagdy Gábor. Kitért arra is: alapvetően a főváros hozzáállásában van a hiba. Mint emlékeztetett, a Tarlós István vezette főváros folyamatosan együttműködött a kormánnyal. – A nemzet fővárosa nem csak a fővárosiak lakóhelye, hanem a nemzet központja, a GDP 37 százaléka itt keletkezik – hangsúlyozta. Emlékeztetett arra is: létrehozták a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, amely egyeztetési fórum volt a főváros és a kormány között. – Megválasztása után Karácsony Gergely úgy pozícionálta magát, mint az ellenzék vezéralakja, ezért a kormánnyal szembe ment, a fővárosi feladatokat elhanyagolta, de most mégis ahhoz a kormányhoz fordul segítségért, amelyet támadott, mert nincs más megoldásuk – tette hozzá a volt főpolgármester-helyettes.

A Fidesz–KDNP képviselője kitért arra is: Karácsony Gergelyék nem takarékoskodtak, ahogy kellett volna, mert bíztak a kormányváltásban. Azt pedig, hogy az önként vállalt feladatokat mennyire tolták előre a közfeladatok elé, majd a tavalyi évről szóló beszámolóból tudjuk meg, amelyet a következő közgyűlésen tárgyalnak.

A Magyar Nemzet kereste a fővárost is az ügyben, de lapzártáig nem adtak választ.

