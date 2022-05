Ismét elítélték a volt baloldali kisebbségi politikust, Kőrös Gusztávot, akit a Pesti Központi Kerületi Bíróság megismételt eljárásban a vádirattal egyezően bűnösnek mondott ki hamis vád bűntettében, és 7 hónap, végrehajtásában 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Kőröst ezúttal a híres-hírhedt bajai videóhamisítás miatt marasztalták el - írja a Magyar Nemzet.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ma közölte lapunkkal az ítéletről való tudnivalókat.

A bajai hamis videó

Eszerint egy ellenzéki országgyűlési képviselő 2013. október 15-én tett feljelentése szerint a 2013. október 13-ai bajai megismételt időközi önkormányzati választáson a választásra jogosultak azért szavaztak a Fidesz jelöltjére, mert szavazatukért cserébe anyagi juttatást ígértek a részükre.

A KNYF kaposvári regionális osztályának 2014-es vádirata szerint Kőrös Gusztáv a kormánypártokat lejáratni szándékozó hamis videófelvételt készített.

A vádlott kezdeményezésére társai egy valótlan tartalmú jelenetet adtak elő, amely beszélgetés szerint egyiküket egy kölcsönös előnyöket biztosító ajánlattal kereste meg a térség országgyűlési képviselője (egyben Baja város polgármestere), a város egy képviselő-testületi tagja, továbbá a területi cigány önkormányzat elnöke és alelnöke. Az ajánlat szerint készpénz, tűzifa és érdekeiknek megfelelő különböző intézkedések ígérete fejében azt kérték, hogy a választáson a Fidesz jelöltjére szavazzanak és más személyeket is vegyenek rá erre.

Kőrös Gusztáv a bűncselekményre vonatkozó koholt bizonyítékot tartalmazó felvételt átadta egy olyan személynek, akiről tudta, hogy azt továbbítja a hatóságoknak. A felvétel eljutott az országgyűlési képviselőhöz, aki azt a választás rendje elleni bűntett miatt korábban tett feljelentése kiegészítéseként az Országos Rendőr-főkapitányságon bizonyítékként csatolta.

Az előzményekhez tartozik, hogy a koholt bizonyíték alapján az ügyben büntetőeljárás indult, amelyet azonban a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. december 20-án bűncselekmény hiányában megszüntetett. A nyomozó ügyészek azonban 2014. szeptemberében vádat emeltek Kőrös Gusztáv ellen négyrendbeli közvetett tettesként elkövetett hamis vád bűntette miatt. A bizonyíték koholt jellegéről a videófelvétel hatóság előtti felhasználásában közreműködő személyek nem tudtak, mint ahogy az azon szereplőknek sem volt tudomásuk arról, hogy a felvételt bizonyítékként csatolják egy büntetőügyben.

A vádemelésről tudósító m1 Híradóban elhangzott, hogy Kőrös Gusztáv szerint az MSZP becsapta őt, hiszen egy oktatófilmet rendeltek tőle, amit ígéretük szerint nem a nyilvánosságnak szántak. A videó készítője hat társával együtt kártérítést követel a szocialista párttól.

Ezzel a videóval nemcsak az én gyerekeimnek a mindennapos létét veszélyeztette az MSZP, hanem a videón szereplő összes embernek, illetve a gyerekeinek az életét” – mondta Kőrös Gusztáv, a Demokratikus Koalíció volt tagja.

A baloldali politikus akkor még a DK tagja volt, sőt solti kisebbségi vezetőként egyik térségi vezetője is. A videóhamisításkor azonban még szocialista volt.

A minap meghozott ítélet nem jogerős, Kőrös Gusztáv és védője az ítélet ellen felmentésért jelentett be fellebbezést, míg az ügyészség tudomásul vette a bíróság ügydöntő határozatát.

Tíz év fegyház

A volt DK-s tavaly szeptemberben jogerősen 10 év fegyházat kapott. A Pécsi Ítélőtábla másodfokon kimondta, hogy Kőrös nyolc társával bűnszervezetben csapta be – egyebek mellett egy miniszterre hivatkozva – a vállalkozókat és keresett rajtuk 168,5 millió forintot. Így az első fokú – 6 éves – ítéletnél súlyosabb büntetést, tíz év szabadságvesztést szabtak ki rá.

Kőrös még 2017-ben magas rangú minisztériumi tisztviselőnek adta ki magát, aki vállalkozókat megtévesztve, pénz ellenében állami támogatásokra benyújtott pályázatok kedvező elbírálásához ajánlotta fel állítólagos befolyását.

Az eredményes megtévesztéshez társaival a külsőségeket – például megkülönböztető fényjelzést használó személygépkocsikat, TEK-es kommandósnak öltözött kísérőket – is megszervezték.

Az elkövetői csoport más tagjai a kenőpénz átadására hajlandó vállalkozók felkutatásában, illetve a kapcsolattartásban működtek közre. Az ítéleti tényállás szerint a magát államtitkárnak, illetve minisztériumi dolgozónak kiadó Kőrös vezette bűnbanda a rászedett vállalkozóktól 168,5 millió forintot csalt ki arra hivatkozva, hogy a pénzeket uniós pályázatok elnyerése érdekében hivatalos személyeknek juttatják el.

Bérgyilkossági ügy

Zajlik a bizonyítási eljárás abban a bérgyilkossági ügyben, amelyben az elsőrendű, volt ügyvédnő vádlottat emberölés előkészületével, míg a II., III., IV., V. és VI. rendű vádlottakat társtettesként elkövetett csalás bűntettével vádolja az ügyészség.

Ez utóbbiak között van Kőrös Gusztáv, a Demokratikus Koalíció elítélt egykori politikusa.

A vádirat szerint az I. rendű vádlott elhatározta, hogy felbérel valakit az unokatestvére volt élettársa, azaz a sértett megölésére. Ezen szándékáról akként számolt be a II. és III. rendű vádlottaknak, hogy a bűncselekmény megrendelője a sértett volt élettársának édesapja. A II. és III. rendű vádlottak ezt követően elhatározták, hogy elhitetik az I. rendű vádlottal, hogy megvan a cselekmény végrehajtásához szükséges – külföldi – kapcsolatuk, valójában azonban az I. rendű vádlottat egy álbérgyilkosnak mutatták be. A megbeszélésről hangfelvételt készítettek, annak felhasználásával pedig a sértettől is pénzt követeltek, aki fizetett is nekik, ám a felvételt nem kapta meg a vádlottaktól.

Borítókép: Kőrös Gusztáv jelenleg 10 éves fegyházbüntetését tölti (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)