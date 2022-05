Cikkünk frissül!

Izrael nem hagyta jóvá a rakétaszállítást

Izrael elutasította az Egyesült Államok azon kérését, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy Németország Spike páncéltörő rakétákat küldjön Ukrajnába – jelentette az Axios amerikai és izraeli tisztviselőkre hivatkozva. A tüskés rakétákat Németországban gyártják izraeli technológiával, izraeli licenc alapján. Oroszország februári nagyszabású ukrajnai inváziója óta Izrael semleges álláspontot képvisel, és nem volt hajlandó fegyvert szállítani Ukrajnának.

Ukrajna megszünteti az orosz állampolgárok vízummentességét

Ukrajna elnöke elrendelte az orosz állampolgárok vízummentességének megszüntetését, arra hivatkozva, hogy Moszkva inváziója nyomán javítani kell a határbiztonságon. Volodimir Zelenszkij ezzel egy állampolgár által benyújtott petíciót támogat.

– A teljes körű orosz agresszió hátterében a felvetett kérdés fontos és létfontosságú. Támogatom, hogy meg kell erősíteni az orosz állampolgárok beutazásának ellenőrzését – mondta. Fel is kérte Denisz Smihal miniszterelnököt a részletek kidolgozására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt hónap elején írt alá egy rendeletet, amely vízumkorlátozást vezet be a Moszkva által barátságtalannak ítélt országok állampolgárai számára – köztük az ukránokra is.

Putyin sebesült katonákat látogatott meg Moszkvában

Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai konfliktusban megsebesült katonákat látogatott meg a moszkvai Mandrik Katonai Kórházban. Több fénykép is készült az elnökről, amin kezet fog a kórház orvosaival és pácienseivel.

Vlagyimir Putyin a Mandrik Kórázba látogatott Forrás: AFP/POOL/SPUTNIK/MIKHAIL METZEL

Eltörölték az orosz szerződéses katonák felső korhatárát

Az orosz törvényhozók megszavazták azt az új törvényt, amely megszünteti a szerződéses katonák korhatárát. Eddig csak a 18-40 éves oroszok és a 18-30 éves külföldiek köthettek első szerződést a hadsereggel. A törvényjavaslat megkönnyíti a polgári orvosok, mérnökök, valamint az üzemeltetési és kommunikációs szakemberek toborzását is. Katonai szakértők szerint Oroszország fenntarthatatlan csapat- és felszerelésveszteséggel néz szembe Ukrajnában, miután számos katonai kudarc arra kényszerítette Moszkvát, hogy csökkentse háborús céljait.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált a hírre, hogy

– Az orosz hadseregben már nincs elég fiatal férfi, de még megvan bennük a harci akarat. Ennek az akaratnak a leverése még időbe telik.

Moszkva kész humanitárius folyosót nyitni a gabonaszállító hajóknak

Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy Moszkva kész humanitárius folyosót biztosítani az élelmiszert szállító hajók számára, hogy elhagyják Ukrajnát, cserébe egyes szankciók feloldásáért. Ukrajna fekete-tengeri kikötőit elzárták Oroszország megszállása óta, és több mint 20 millió tonna gabona rekedt a silókban az országban. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter gúnyosan reagált Moszkva követelésére, és azzal vádolta Oroszországot, hogy megpróbálja zsarolni a világot.

Hamarosan eleshet Szeverodonyeck

Az orosz erők újabb támadásokat indítottak kelet-ukrajnai városok ellen, és egyre nagyobb a veszélye annak, hogy Szeverodonyeck városát teljesen bekerítik. A luhanszki régió kormányzója, Szerhij Haidai azt mondta, hogy a térségben jelenleg nincs gázellátás, és korlátozott a hozzáférés a vízhez és az áramhoz, miután megsérült egy trafóállomás.

A folyamatos heves ágyúzások ellenére Szeverodonyeck továbbra is elérhető. Olekszandr Sztriuk, a város katonai adminisztrációjának vezetője azt mondta, Oroszország folyamatos támadásai ellenére a várost nem ostromolják, és elegendő ukrán csapattal rendelkezik az orosz erők visszatartására. Sztriuk szerint az áramellátás és a kommunikációs rendszerek leálltak, és bár az utak továbbra is veszélyesek, el lehet jutni a városba. Azt is elmondta, hogy a május 25-i orosz támadásoknak voltak áldozatai, köztük két önkéntes is, akik evakuálás közben haltak meg.

Néhány falu és város már nem létezik

Ukrajnának nagy szüksége van olyan rakétarendszerekre, amelyekkel fel tudja venni a harcot az orosz tűzerővel – mondta Dmitro Kuleba Davosban. Leginkább MLRS-ek, vagyis mobil rakéta sorozatvetők hiányoznak az ukrán fegyverarzenálból. Az ukrán külügyminiszter szerint a frontvonal nagyon nehéz pillanatában érkezett Davosba, mivel harcok dúlnak a keleti donbászi régióban.

A Donbaszért folyó csata nagyon hasonlít a második világháború csatáihoz. Néhány falu és város már nem létezik. Mindegyiket felmorzsolta az orosz tüzérségi tűz – mondta újságíróknak. Kuleba méltatta az EU-t Kijev támogatására hozott „forradalmi" döntéseiért, de kijelentette, hogy a NATO „a szó szoros értelmében semmit sem csinál".

Osztrák kórházban gyógyulhatnak ukrán katonák

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szokásos éjszakai videóüzenetében egyebek mellett bejelentette, hogy megállapoodott Karl Nehammer osztrák szövetségi kancellárral arról, hogy Ausztria átvesz néhány súlyosan sérült ukrán katonát gyógykezelésre. Hogy hány sebesült gyógyításáról egyeztek meg, és hogy mikor kezdik a katonák átszállítását Ausztriába, nem közölt részleteket az ukrán elnök.

Zelenszkij elutasítja ukrán területek feladását a béke érdekében

Volodimir Zelenszkij elutasította azt az elképzelést, hogy országának területet kellene átadnia, hogy békét kössön Oroszországgal. A nyugati médiában kezdtek megjelenni olyan vezércikkek, amelyek szerint Ukrajnának állítólag el kell fogadnia az úgynevezett nehéz kompromisszumokat azáltal, hogy területet kell feladnia a békéért cserébe. Azok, akik ezt tanácsolják Ukrajnának, nem látják a hétköznapi embereket, akik valójában azon a területen élnek, amelyet a béke illúziójával kívánnak kicserélni – mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök.

Borítókép: Irányított páncéltörő rakétát rakodnak ukrán katonák / AFP / SERGEI BOBOK