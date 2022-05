A parlament honlapján közzétett napirendi javaslat szerint az ülés 11 órakor a köztársasági elnök köszöntőjével kezdődik, később Áder János felkéri a korelnököt és a korjegyzőket az ülés vezetésére, majd a megválasztott képviselők döntenek az alakuló ülés napirendjéről.

A Ház meghallgatja Téglási András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 3-i országgyűlési választásról.

A mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi képviselő esküt tesz, ezt követően bejelentik az új Országgyűlés megalakulását és a 2018-ban létrejött kormány megbízatásának megszűnését. Ez a kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább az új megalakulásáig.

Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Áder János pénteken Orbán Viktort, a választáson győztes Fidesz–KDNP-pártszövetség listavezetőjét kérte fel az új kormány megalakítására.

A 2022-es országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP történelmi választási sikerével a kétharmadot is meghaladó, a 199-ből 135 képviselői helyet elfoglalva lesz jelen az Országgyűlésben, így a kormánypárti politikusok várhatóan már az alakuló ülésen megválasztják Orbán Viktort miniszterelnöknek.

A Fidesz frakciójának 117 képviselője van, a parlamenti csoportot pedig az előző ciklushoz hasonlóan ismét Kocsis Máté fogja vezetni. Az új Országgyűlés második legnagyobb frakciója lesz a kisebbik kormánypárté, a Kereszténydemokrata Néppárté (KDNP), miután 18 fővel lesznek jelen a parlamentben, aminek az élén szintén nem történt változás, mivel azt az eddigi frakcióvezető, Simicskó István fogja irányítani – írja a Magyar Nemzet.

A baloldal legnagyobb frakciója a Demokratikus Koalíció, mivel az eddigi 9 helyett 15 DK-s került be a parlamentbe. A Gyurcsány-pártnak valójában 16 hely jutott a parlamentben, de az LMP-vel kötött megállapodás alapján a DK-s Dobrev Klára mandátumát – aki európai parlamenti képviselő marad – átadják a baloldali törpepártnak, hogy ott is meglegyen az ötödik ember az önálló frakcióhoz.

A baloldali pártok közül nagyot bukott a Jobbik, akik az eddigi 26 helyett mindössze 10 képviselővel lesznek jelen a parlamentben, a frakciót, valamint a pártot vezető Jakab Péter mégis úgy nyilatkozott a képviselőcsoport múlt pénteki megalakulásakor, hogy az „rossz hír a Fidesznek”.

Érdekesség, hogy a Jobbik eredetileg 9 mandátumot szerzett, azonban Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje úgy döntött, hogy nem ül be a parlamentbe, hanem marad Hódmezővásárhely polgármestere, a mandátumát pedig a baloldal közös listáján 39. helyen szereplő, jobbikos Végh Noémi kapta meg. Az eddigiekhez képest szintén zsugorodott az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja is, mivel a pártnak csak 10 képviselője lesz a most kezdődő parlamenti ciklusban a korábbi 15-höz képest. A szocialista képviselők a posztot eddig is betöltő Tóth Bertalant választották frakcióvezetőnek.

Története során még soha nem indult önállóan az országgyűlési választásokon a Párbeszéd, ám Karácsony Gergely pártjának a baloldali közös listán elfoglalt helyeknek, valamint az egyéni körzetekben aratott győzelmeknek köszönhetően nem forgott veszélyben a parlamenti jelenléte, így 5 főről 6-ra bővült a balliberális párt frakciója, amit Tordai Bence fog vezetni.

A parlamentbe 10 képviselővel újonnan bejutó Momentum hetek óta arra készült, hogy a választáson általuk támogatott Hadházy Ákos javaslatára bojkottálni fogják a teljes alakuló ülést, azonban a párt elnökségének a múlt heti döntése értelmében a frakció május 2-án leteszi a parlamenti esküt, de a Fekete-Győr András vezette frakció az ülés további részétől távol marad. A korábbi tervekkel ellentétben nem lesz a Momentum-frakció tagja Hadházy Ákos, aki függetlenként politizál a továbbiakban.

A Mi Hazánk Mozgalomnak hatfős frakciója lesz az új Országgyűlésben, amit Toroczkai László, a párt elnöke fog vezetni, akinek az összeférhetetlenségi szabályok miatt búcsút kell vennie az ásotthalmi polgármesterségtől.

Ismert: a Magyarországon élő nemzetiségeknek a jogszabályok kedvezményesen megszerezhető mandátum lehetőségét biztosítják, amivel a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) képviseletében Ritter Imre 2018 után ismét parlamenti képviselő lesz.

Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül határoz a választási beszámolókról, majd a korelnök bejelenti a képviselőcsoportok megalakulását.

Titkos szavazással megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt voksoláson döntenek az alelnökökről és a jegyzőkről.

Mivel a pártok között nem született megállapodás a parlament alakuló ülésével kapcsolatban, az Országgyűlésről szóló törvény alapján ilyen esetben a legnagyobb létszámú frakció vezetője jogosult a házelnök személyére javaslatot tenni. A Fidesz-frakció csütörtökön közölte, ismét Kövér Lászlót jelöli házelnöknek.

A pártok közötti megállapodás hiányában az új házelnök egyik első feladata lesz – az egyes indítványok mérlegelését követően – javaslatot tenni az alelnökök és jegyzők személyére.

A frakcióvezetők nevének bejelentésével, valamint a házelnök és az alelnökök megválasztásával megalakul a Házbizottság is.

Az Országgyűlés elnökének javaslatára a képviselők nyílt szavazáson megválasztják a háznagyot.

Az alakuló ülés utolsó feladata az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat elfogadása lesz.

Az állandó bizottságok számára, elnevezésére, feladatkörére, képviselőcsoporthoz tartozó és független képviselő tagjainak számára megállapodás hiányában – a képviselőcsoport-vezetők indítványaira figyelemmel – a házelnök tesz javaslatot az Országgyűlésnek.