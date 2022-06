Novák Katalin szerda délelőtti Facebook-posztjában leírta, a cseh kormányfővel egyetértettek abban, hogy az orosz-ukrán háborúnak mielőbb véget kell vetni és lehetőségeinkhez mérten minden segítséget meg kell adnunk a menekülők, rászorulók számára. "Ehhez nemcsak szavakra, hanem konkrét tettekre és uniós forrásokra is szükség van" - hangsúlyozta a magyar államfő, aki hozzátette:

hazánk a szankciós politikában számít a "cseh pragmatizmusra", továbbá abban is, hogy Magyarország megkapja a neki jogosan járó uniós támogatásokat.

Novák Katalin szerint utóbbiban a hamarosan induló cseh EU-elnökségnek is lehet szerepe. A köztársasági elnök bejegyzésében kitért arra is, hogy a visegrádi négyek együttműködése Csehország számára is kiemelten fontos, továbbá megjegyezte: jó, hogy a cseh miniszterelnökkel nyíltan, őszintén tudtak beszélgetni.

A magyar köztársasági elnök kétnapos látogatáson tartózkodik Prágában, az előző napi összefoglalónkat ide kattintva olvashatja.

