Pintér Sándor belügyminiszter azt a feladatot kapta, hogy szeptemberre a rendőrség keretein belül működő, de nem rendőrökből és katonákból álló új testület hozzon létre, ami kizárólag a határvédelemmel foglalkozik – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésnapján az azonnali kérdések órájában, amikor Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője a határvédelem ügyében intézett kérdést a kormányfőhöz.

Orbán Viktor szerint nem tartható tovább, hogy háború van tőlünk keletre, s eközben a katonák gyakorlatozás helyett a határon teljesítenek szolgálatot. A rendőrök sem bírják sokáig, mert a családjuk mellől kell őket levezényelni, és nemcsak a pénzük kevés, a terhelés is nagy.

Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője üdvözölte a miniszterelnök bejelentését a rendőrségen belül létrehozandó önálló határőrizeti szervezetről. Értékelése szerint az illegális migráció erősödése nem idényszerű, a nyár elmúltával nem fog lecsengeni.

Magyarországnak fel kell készülnie arra, hogy nem egy hétre, nem egy hónapra, nem is egy évre, hanem hosszú időre az illegális migráció frontországa lesz. Erre a tartós fenyegetésre tartós válaszokat is kell adni, ennek része pedig az, hogy nem katonákat és nem rendőröket vezényelnek szeptembertől az adott területre, hanem létrehozzák a határőrizeti szervezetet – mondta a Magyar Nemzetnek Horváth József, hozzátéve: a döntés kiemelkedően fontos, hiszen olyan emberekkel fogják feltölteni az új szervezetet, akik az adott területet jól ismerik, a környéken laknak, élnek.

Kiemelte: mint az az egykori határőrségnél is volt, az új szervezetben szolgálók is be lesznek ágyazva a helyi közösségbe. – Az ott élők ismerik a leendő határvédőket, és támogatni fogják őket. Amit most a polgárőrség tesz az országhatároknál, azt a támogató közösség, a lakosság át tudja venni, hiszen segíteni fogja saját „fiát”, a határőrt – fogalmazott az új szervezet lehetséges felépítésével kapcsolatban a biztonságpolitikai szakértő.

Horváth József szerint nem ártana, ha az Európai Unió változtatna a migrációs politikáján, ám erre a magyar kormány nem várhat, cselekedni kell.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója korábban szintén kifejtette, hogy valamennyi európai migrációs útvonalon jelentős növekedés látható. Emellett a szír területeken is négymillióan és Iránban is sok millióan várakoznak arra, hogy útnak induljanak.

Azzal is számolni kell, hogy az orosz–ukrán háború miatt kialakuló élelmezési problémák miatt Afrikából is nagy létszámú csoportok indulhatnak el– mutatott rá a főtanácsadó, aki elkerülhetetlennek nevezte a déli határaink védelmének megerősítését. Kiemelte: a magyar határőrizeti rendszert úgy kell fejleszteni, hogy a jelenleginél nagyobb nyomást is képes legyen kivédeni.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is a déli határőrizet megerősítését sürgette a minap a közösségi oldalán, kiemelve: az idén már meghaladta a százezret a déli magyar határ illegális átlépésével próbálkozók száma, míg a tavalyi hasonló időszakban negyvenháromezer migráns érkezett. Az államtitkár értékelése szerint eddig annyian próbálkoztak illegálisan hazánk területére beszökni, mint Székesfehérvár lakossága.

A kereszténydemokrata politikus szólt arról is, hogy a magyar rendőrök eddig 750 embercsempészt fogtak el, miközben az elmúlt év hasonló időszakában csupán négyszázat. Az embercsempészek pedig egyre agresszívebben lépnek fel, előfordul, hogy autóval próbálnak áttörni a határon, de volt közöttük olyan, aki fegyverrel, kézigránáttal fenyegetőzött, a határvédő erők ellen pedig rendszeresen erőszakosan lépnek fel, a rendőröket és a katonákat rendre megdobálják kövekkel, betondarabokkal, fahasábokkal.

Az illegális bevándorlók radikálisan növekvő száma és az egyre agresszívebben fellépő embercsempészek miatt forró nyárra és forró őszre kell számítani a déli határon

– fogalmazott az államtitkár, aki szerint az ukrajnai háború nyomán az egész világon, így az Afrikában is növekvő élelmiszerárak miatt még többen fognak elindulni Európa felé.

A kormánypárti politikus szerint miközben mindenki a háborúra figyel, az illegális migráció fokozódik, Európa pedig „eddig becsukta a szemét, de most az arcát is másfelé fordítja”.

Borítókép: A katonák újra a szakfeladataikkal foglalkozhatnak majd. A Magyar Honvédség katonái határőrizeti feladatot látnak el Röszkénél 2019. június 1-jén. MTI/Rosta Tibor