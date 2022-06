Az ukrajnai háború kitörését követően Debrecenben hozta létre logisztikai központját a Vöröskereszt - írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A tárcavezető hozzátette: ennek oka egyszerű: a szervezet itt biztonságban működhet, mivel a kormány nem szállít fegyvereket Ukrajnának és nem is engedélyezi halált okozó fegyverek közvetlen átszállítását az országon. A humanitárius segítségnyújtás most is gőzerővel zajlik Debrecenben, a biztonságot jelentő feltételeket pedig Magyarország a jövőben is garantálja!