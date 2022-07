Cikkünk frissül!

A következő években is számíthatunk Ausztriára és fordítva is így áll a helyzet – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután megbeszélést folytatott Karl Nehammer osztrák kancellárral.

A kormányfő kifejtette: "amikor könnyű idők járnak, akkor a barátság is könnyű, amikor nehéz idők járnak, akkor meg nehezebb". Most nehéz idők járnak, és kérdés, hogy a speciális történelmi barátság a két nemzet között segít-e a háború, a migráció, az energia és a gazdasági együttműködés kérdésében. A tárgyalások után megállapítható, hogy "a következő években is számíthatunk Ausztriára", és fordítva is így áll a helyzet.

Közölte: az atomenergia ügyében nem látja annak az esélyét, hogy közös álláspontra jussanak, mert "nekünk nincsenek olyan folyóink és lehetőségeink, mint az osztrák barátainknak, ezért a magyar energiarendszerből nem tudjuk nélkülözni az atomenergiát". Ez a vita fenn fog maradni, de igyekeznek együttműködni és egymásnak kölcsönös biztonsági garanciákat adni – tette hozzá.

Elmondta: a háborút ebben a formában nem lehet megnyerni, módosítani kell a stratégián, különben nem lesz béke. Márpedig ha nem lesz béke, "semmilyen problémát nem tudunk megoldani, nem lesz energián, és bele fog tolódni az egész Európai Unió egy háborús gazdasági helyzetbe" – vélte.

Korábban írtuk:

Megérkezett Bécsbe Orbán Viktor, hogy kétoldalú tárgyalásokat folytasson Karl Nehammer osztrák kancellárral – írja a Magyar Nemzet.

A magyar miniszterelnököt katonai tiszteletadás mellett fogadta hivatalában a kancellár.

Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke a múlt héten jelentette be a kormányfő bécsi látogatását, és elmondta,

a találkozó fő témái az európai energiaválság, az orosz–ukrán háború, valamint az illegális migráció elleni közös küzdelem. Hozzátette: a két vezető emellett megvitatja a nyugat-balkáni térség uniós perspektíváit és az EU újjáépítési alapjával kapcsolatos aktuális kérdéseket.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Karl Nehammer osztrák kancellár közös sajtótájékoztatója Bécsben 2022. július 28-án.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A megbeszélést megelőzően Karl Nehammer pedig úgy nyilatkozott, örömmel fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az osztrák fővárosban. A kancellár hozzáfűzte:

különösen az illegális bevándorlás elleni küzdelem szempontjából tartja fontosnak a szoros együttműködést Magyarországgal.

Ausztria szövetségesünk és stratégiai partnerünk

– írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.

Az Európát feszítő fontos kihívásokban egyetértés van közöttünk:

Ukrajnában béke kell,

az illegális migrációt meg kell állítani,

az EU nyugat-balkáni bővítését fel kell gyorsítani,

az energiaellátás biztonságát garantálni kell,

a gazdasági együttműködést fokozni kell.

Karl Nehammer osztrák kancellár (b) katonai tiszteletadás mellett fogadja hivatalában Orbán Viktor miniszterelnököt Bécsben 2022. július 28-án.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Karl Nehammer osztrák kancellár (j) fogadja hivatalában Orbán Viktor miniszterelnököt Bécsben 2022. július 28-án.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Karl Nehammer osztrák kancellár (b4) és Orbán Viktor miniszterelnök (j4) plenáris tárgyalása Bécsben 2022. július 28-án. A kormányfő mellett Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete (j7), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j6), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j5), Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j3), Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (j2) és Bóka János, a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára (j).

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Borítókép: Karl Nehammer osztrák kancellár (j) fogadja hivatalában Orbán Viktor miniszterelnököt Bécsben 2022. július 28-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher